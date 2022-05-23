شاهد .. محمد صلاح استفز أبو تريكة بتصرف صادم والأخير لقنّه درساً قاسياً لن ينساه طوال حياته !

انت الان تتابع خبر محمد صلاح استفز أبو تريكة بتصرف صادم والأخير لقنّه درساً قاسياً لن ينساه طوال حياته ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/23 الساعة 03:10 صباحاً | (عمار النجار)

شن نجم منتخب مصر السابق، محمد أبو تريكة، في احدى المرات هجوماً على قائد منتخب مصر ونجم نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح.

وعاتب أبو تريكة محمد صلاح على تصرفه بعد إهداره ركلة جزاء، خلال مباراة فريقه في الدوري الممتاز.

وصد حارس ليستر سيتي كاسبر شمايكل، ضربة جزاء نفذها صلاح خلال مباراة ليفربول وليستر سيتي، التي انتهت بفوز الأخير 1-0.

واعتبر أبو تريكة أن صلاح "تهرب" من الكرة بعد تنفيذه لضربة الجزاء، وانتابه الخوف، ووجه النجم المعتزل لزميله في صفوف الريدز نصيحة بألا يتأثر في الحالات المشابهة، لأن "اللاعب الكبير" لا يتأثر أبدًا.