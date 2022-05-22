شاهد .. كاميرا مراقبة تنقذ أسرة بالمعادي من جريمة صادمة لدليفري.. لن تصدق ما كان سيفعله ! (صورة)

انت الان تتابع خبر كاميرا مراقبة تنقذ أسرة بالمعادي من جريمة صادمة لدليفري.. لن تصدق ما كان سيفعله ! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/22 الساعة 09:40 مساءً | (عمار النجار)

رصدت كاميرا مراقبة أمام إحدى الشُقق السكنية داخل منطقة المعادي لمحاولة عامل توصيل سرقة الشقة بعد تسليم الطلب لأصحابها.



وتفصيلا، انتشرت تدوينة في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عبر حساب لفتاة تدعى هبة محمد، مصحوبة بمقطع فيديو يرصد تفاصيل الحادثة.



وأوضحت أن العامل ظل يتلصص وينتظر أمام باب الشقة بعد تسليم الطلب وتسلم حسابه، وقامت كاميرات المراقبة الخاصة بالشقة بإرسال رسائل تحذيرية على الهاتف الجوال. وهنا كما تقول انتبه شقيق زوجها وعندما هم مسرعا وفتح باب الشقة لمعرفة ما يجري في الخارج فوجئ بالعامل يفر هاربا.



وبينت صاحبة الفيديو أن كاميرا المراقبة كشفت أن العامل وضع مخدرا في المشروبات الغازية وكان بصحبته شخص آخر ليساعده على سرقة الشقة بعد أن يتأكد من نوم العميل ولولا كاميرات المراقبة التي أطلقت إنذارا تحذيريا لوقعت الكارثة.



وذكرت أنها حاولت التواصل مع المطعم لكن دون جدوى، مضيفة أنها طلبت على الأقل معرفة اسم العامل لملاحقته بعيدا عن إدارته، ولكن لم يتم الاستجابة لطلبها.

وناشدت السيدة المواطنين الحذر من عمال التوصيل بعد هذه الواقعة، مؤكدة أنه لولا كاميرا المراقبة لكان شقيق زوجها وأسرته قد تعرضوا لمكروه.

ولاقت الواقعة تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل، وطالب المغردون بمقاطعة المطعم وعدم التعامل معه حتى يقوم بالإرشاد عن العامل، كما طالبوا بالحذر واتخاذ كل إجراءات الحيطة عند التعامل مع عمال توصيل الطلبات.