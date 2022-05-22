أخبار اليمن : بحضور الأمين العام.. نادي وحدة صنعاء يحتفي بالعيد الوطني

بحضور الأمين العام.. نادي وحدة صنعاء يحتفي بالعيد الوطني
احتفل نادي وحدة صنعاء عصر اليوم بمناسبة العيد الوطني الثاني والثلاثين لقيام الجمهورية اليمنية وإعادة تحقيق الوحدة اليمنية في الثاني والعشرين من مايو 1990م.
تخلل الاحتفالية ، التي اقيمت برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، وكذا حضور الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الاستاذ غازي أحمد علي محسن، وعدد من قيادات المؤتمر ومسؤولين حكوميين ومحليين، حفل اوبريت بعنوان "خيلت براقا لمع " قدمه ١٢٠ راقصا يمنية بطريقة محدثة، بالاضافة لعرض للخيالة.
وأقيمت على هامش الاحتفالية مباراة كروية على كأس المناسبة جمعت فريق يضم مجموعة من لاعبي الاهلي والوحدة، مع فريق شمل لاعبي بقية اندية الامانة، وانتهت بفوز فريق الاهلي والوحدة بركلات الترجيح ٥-٤، بعد نهاية المباراة بالتعادل الايجابي بهدفين لمثلهما.
وسجل لفريق الاهلي والوحدة وحيد الخياط من ركلة جزاء ومحمد العبيدي، فيما سجل لمنتخب الامانة مجد الحكيمي وعصام ردمان.
وأدار المباراة طاقم مكون من الدولي امين ردمان في الساحة، مصطفى عبدالغني ومحمد مختار في الساحة، طلال المسوري رابعا.
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