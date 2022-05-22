أخبار اليمن : المؤتمر يحتفي بالعيد الوطني الـ32 للجمهورية اليمنية (فيديو)

المؤتمر يحتفي بالعيد الوطني الـ32 للجمهورية اليمنية (فيديو)
نظم المؤتمر الشعبي العام بالعاصمة اليمنية صنعاء حفلاً خطابياً بمناسبة العيد الوطني الثاني والثلاثين لقيام الجمهورية اليمنية وإعادة تحقيق الوحدة اليمنية في الثاني والعشرين من مايو 1990م.
وفي الحفل الذي بدأ بالنشيد الوطني وآية من الذكر الحكيم، أكدت قيادات المؤتمر الشعبي العام أن الوحدة اليمنية خطاً أحمر لا يجب المساس به كونها متأصلة في ضمير كل يمني، مشددين على أهمية أن يحافظ جميع الأحرار على هذا الوطن موحداُ معافا من كل المؤامرات التي تحاك ضده.
وعبرت قيادات المؤتمر عن فخرها واعتزازها بدور المؤتمر الشعبي العام في صنع الوحدة العظيمة، مؤكدين أن المؤتمر هو الرقم الأصعب في تاريخ العمل السياسي ولا يمكن تجاوزه، وسيبقى رائد الحركة السياسية في اليمن.
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