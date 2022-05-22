شاهد .. هل تتذكرون حاجب المحكمة في مسرحية ’’اتفرج ماشفش حاجة‘‘ مع عادل إمام ؟؟ .. هكذا أصبح اليوم والمفاجأة الصادمة في مهنته ! (صور)

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/22 الساعة 04:10 مساءً | (عمار النجار)

بعد عرض مسرحية اتفرج ماشفش حاجة الشهيرة للممثل المصري عادل إمام بـ 46، أعاد تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صور الممثل المصري ​سامي جوهر​، الذي أدى دور حاجب المحكمة برعي، الذي لفت الأنظار بخفة دمه وحواره مع عادل إمام.

وبدى سامي جوهر وق تغير للغاية، وذلك بعد إختفاءه عم الساحة الفنية بعد عرض المسرحية.

وكان سامي جوهر قد شارك في مسرحيتين فقط، وهما "اتفرج ماشفش حاجة" عام 1976، وقبلها مسرحية "الدنيا رواية هزلية"، وتوقف عن العمل الفني وعمل لمدة 15 عاما طيار في الولايات المتحدة الأمركية، ثم عاد إلى مصر واستقر بسيناء، بعد أن أنشأ منتجعاً سياحياً.