شاهد .. يسرا كشفت وجه سمير صبري بعد دقائق من رحيله فكاد يغمى عليها.. لن تصدق ما رأته وأخفته سرّاً بينها وبين نفسها ! (تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر يسرا كشفت وجه سمير صبري بعد دقائق من رحيله فكاد يغمى عليها.. لن تصدق ما رأته وأخفته سرّاً بينها وبين نفسها ! (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/22 الساعة 02:40 مساءً | (عمار النجار)

صُدمت الفنانة المصرية الشهيرة يسرا في لحظات مطالعتها لجثمان الفنان الراحل سمير صبري بعد أن حرصت على التواجد في الفندق الذي توفي فيه لإلقاء نظرة الوداع على الراحل.

ووفقاً لشهادات حضور فقد انهارت يسرا وكاد يغمى عليها فور رؤيتها وجه سمير صبري ملاحظةً هزالة بدنه.

وانهمرت الفنانة المصرية في البكاء وسط حالة من الصدمة سيطرت عليها فيما رفضت الافصاح عن السرّ وراء الانهيار غير الطبيعي لها وهو ما اعتبره البعض علامة من علامات "قلق الموت " لدى كبار السن.

وعبر صورة جمعتهما كانت قد نعت يسرا الفنان بعد ان نشرتها على حسابها الخاص بـ"تويتر".

الفنانة القديرة عبّرت من خلالها عن حزنها الشديد لوفاة صديقها بكلمات مؤثرة، قائلة: "فقدت صديقي وأخويا وحبيبي وسندي القدير سمير صبري، إحنا فقدنا قيمة فنية واجتماعية عظيمة، ولن تعوض.. هتوحشني يا أغلى الناس ربنا يرحمك ويسكنك فسيح جناته".

وتوفي الفنان القدير سمير صبري بعد صراع طويل مع مرض القلب في أحد الفنادق التي كان يقيم بها في العاصمة المصرية القاهرة.