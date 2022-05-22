شاهد .. سألوا سمير صبري عن سبب رفضه الزواج طوال حياته فكشف ما فعله والده بجرأة صدمت الكل للعلن المخفي ! (تفاصيل)

انت الان تتابع خبر سألوا سمير صبري عن سبب رفضه الزواج طوال حياته فكشف ما فعله والده بجرأة صدمت الكل للعلن المخفي ! (تفاصيل) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/22 الساعة 01:10 مساءً | (عمار النجار)

سمير صبري الفنان الكبير ، لطالما ظل دور كاتم الأسرار، الذي يحاور زملاءه ويسرد تفاصيل رحلتهم وحكاياتهم التي اختاروا أن يرووها، لكنه دائما ما كان يصر على أن تبقى تفاصيل حياته الخاصة بعيدة عن الجميع.

وفي عديد اللقاءات المتلفزة كان يرفض الحديث عن أسرار حياته، ويشدد على أنه دائما ما يبوح بالقليل ويرفض أن يتحدث عن باقي التفاصيل.

ورغم ذلك طلَّ الشغل الشاغل للجميع كان معرفة السبب الحقيقي لعدم زواجه، وهو ما كشف سره في لقاء تلفزيوني قديم، قال فيه إن تجربة انفصال والده عن والدته تقف وراء الأمر.

وعن هذه التجربة المؤلمة التي عاشها سمير صبري في صغره وحاول كثيرا أن يعيد والده إلى والدته لكنه فشل، وبعدها تزوج الوالد ومن ثم تزوجت الوالدة.. الأمر الذي وضع ضغطا كبيرا على سمير صبري، وقرر خوض التحدي كي يثبت للجميع أنه لم يتأثر أو يفشل، خاصة وأن زوج والدته كان له أبناء من زيجة سابقة، وزوجة والده كان لها نفس الأمر.

وطوال حياته نجح سمير صبري في أن يكون ناجحا ولكنه قرر ألا يدخل تجربة الزواج حتى لا يحدث لأحد آخر ما مر به هو في صغره، وهو ما اهتدى له في النهاية.