شاهد .. صورة مُسربة للنجمة ياسمين عبدالعزيز قبل عمليات التجميل !! والكل مصدوم كيف كان شكلها !! (اتفرج)

انت الان تتابع خبر صورة مُسربة للنجمة ياسمين عبدالعزيز قبل عمليات التجميل !! والكل مصدوم كيف كان شكلها !! (اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/22 الساعة 12:40 مساءً | (عمار النجار)

اعادت بعض مواقع التواصل الاجتماعي، المهتمه بنشر الصور القديمة للفنانين، نشر صورة كان قد نشرها الفنان وائل عبدالعزيز، عندما كانت أخته مريضة، حيث ظهر في الصورة مع شقيقته الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز.

تفاجأ بعدها المتابعون من صورة الفنانة حيث عبر البعض في التعليقات أنها تغيرت تماما بعد أن خضعت لعده عمليات تجميل، فيما قال البعض أنها مازالت محتفظة بنفس جمالها.

يذكر أن آخر عمل درامي للفنانة ياسمين عبدالعزيز كان مسلسل اللي ملوش كبير، حيث قدمت دور البطولة مع زوجها الفنان أحمد العوضي، وقد لاقى المسلسل استحسان الكثير من الجمهور.