شاهد .. فيفي عبده تفجر السوشيال ميديا بوصلة رقص جريئة للغاية على أغنية نجوى كرم !! (اتفرج فيديو)

انت الان تتابع خبر فيفي عبده تفجر السوشيال ميديا بوصلة رقص جريئة للغاية على أغنية نجوى كرم !! (اتفرج فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/22 الساعة 11:10 صباحاً | (عمار النجار)

نشرت الممثلة والراقصة المصرية ​فيفي عبده​ مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه وهي ترقص على أغنية الفنانة اللبنانية ​نجوى كرم​ ملعون أبو العشق، من على شرفة منزل في الاسكندرية، وعلقت على الفيديو قائلة يا مساء الفل من اسكندرية، وكانت عبده التي تتمايل بحماس على انغام الاغنية ترتدي عباءة باللونين الخمري والذهبي.

الفيديو الذي حاز عدداً كبيراً من الاعجابات علقت عليه شمس الاغنية اللبنانية نجوى كرم قائلة: "انت كتير حلوووو"، كذلك علّق عدد كبير من المتابعين متغزلين بجمال فيفي عبده.

