شاهد .. هيفاء وهبي تشعل الأنترنت بإطلالة نارية وتكشف عن جزء من صدرها في أقوى مشهد خادش ! (اتفرج صور)

انت الان تتابع خبر هيفاء وهبي تشعل الأنترنت بإطلالة نارية وتكشف عن جزء من صدرها في أقوى مشهد خادش ! (اتفرج صور) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/22 الساعة 10:40 صباحاً | (عمار النجار)

شاركت الفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​ الجمهور عبر صفحتها الخاصة، مجموعة صور مميزة للغاية، أشعلت فيها مواقع التواصل الإجتماعي.





وظهرت هيفا وهبي بفستان أبيض أظهر جمال جسدها ولياقتها وذوقها العالي في إختيار ملابسها، وتركت شعرها منسدل على كتفيها، وطبقت ماكياجاً ناعماً للغاية ، يليق بأجواء جلسة التصوير و أظهر نعومة بشرتها ونضارتها، وحرصت على إرتداء الإكسسوارات التي أظهرت جمال ملامحها.



كما وعلقت على المنشور بالقول:"بيروت دائماً جميلة".



لاقى المنشور رواجاً بين المتابعين الذين شاركوه عبر صفحاتهم الخاصة وتفاعلوا معه معبرين عن إعجابهم الكبير بالصور ومشيدين بجمالها.