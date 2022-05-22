شاهد .. مهنة النجم الراحل سمير صبري قبل الشهرة ستصدمكم.. والمفاجأة المزلزلة في مؤهله الدراسي ! (تفاصيل صادمة)

انت الان تتابع خبر مهنة النجم الراحل سمير صبري قبل الشهرة ستصدمكم.. والمفاجأة المزلزلة في مؤهله الدراسي ! (تفاصيل صادمة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/22 الساعة 10:10 صباحاً | (عمار النجار)

جمع الفنان الراحل سمير صبري ما بين الموهبة والحضور، فهو أشبه بنسر قوي، قادر على التحليق بقوة في عالم الشهرة والأضواء، حيث عمل مذيعا ومطربا وممثلا، وأثبت وجوده في كل المجالات، حتى منحه النقاد لقب الفنان الشامل.

وحقق صبري عبر مسيرته الفنية والإعلامية الطويلة، شعبية كبيرة في مصر والعالم العربي، كما حجز لنفسه مكانا في قلوب نجوم الفن بسبب مواقفه النبيلة والإنسانية مع زملاء الفن الذين دارت عليهم الأيام، وذهبت عنهم أضواء المجد والشهرة، وهاجمهم الفقر والمرض.

ومضت الأيام والسنوات، وكبر حلم سمير صبري، وفي عام 1955 شارك في المسلسل الإذاعي "العسل المر" وفي العام التالي شارك العندليب بدور صغير في فيلم" حكاية حب" بطولة محمود المليجي ومريم فخر الدين، والذي حقق نجاحا كبيرا عام 1956.

توهج سمير صبري توهج سمير صبري على شاشة التلفزيون في السبعينيات عندما قدم برنامج" النادي الدولي" واستضاف من خلاله كوكبة من نجوم الثقافة والفن ومنهم "عبدالحليم حافظ، والموسيقار محمد عبد الوهاب، والأديب الكبير فكري أباظة".

كما قدم صبري برنامج "المشوار" وحقق نفس الصدى، ما جعل شركات الإنتاج السينمائي تراهن عليه، وترى أنه عنصر جذب للجمهور.

أعمال سمير صبري قدم سمير صبري للسينما ما يقرب من 200 فيلم، تنوعت بين الكوميديا والإثارة والتراجيدية، ومن أبرزها "أبي فوق الشجرة، لسنا ملائكة، فتوة الناس الغلابة، نص ساعة جواز، القتل اللذيذ، سجن بلا قضبان، أخطر رجل في العالم، شنبو في المصيدة، المذنبون، ومضى قطار العمر، التوت والنبوت، حكايتي مع الزمان، وبالوالدين إحسانا".





كما قدم للتليفزيون ما يقرب من 20 مسلسلا منها: "حضرة المتهم أبي، أم كلثوم، كاريوكا، ملكة في المنفى، فلانتينو، حق مشروع، قضية رأي عام، هارب من الأيام، سامحني يا زمن، نوادر جحا المصري".

أما في مجال البرامج التلفزيونية فقدم مجموعة متميزة منها: "هذا المساء، بدون كلام، كان زمان، ليلة في شارع الفن".

ونجح سمير صبري في تحقيق انفرادات إعلامية مهمة، وأجرى حوارات تليفزيونية مع شخصيات بارزة، ما أحدث ضجة كبيرة، مثل حواره مع الملاكم الشهير محمد علي كلاي، والسلطان قابوس بن سعيد، ووزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر، والجاسوسة الإسرائيلية انشراح موسى.