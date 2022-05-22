شاهد .. وفاة فنان أردني شهير بشكل مفاجئ والحزن يخيم على قلوب الأردنيين.. لن تصدق من يكون ؟ (صورة)

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/22 الساعة 09:40 صباحاً | (عمار النجار)

توفي الفنان الأردني ​تيسير عطية​ عن عمر يناهز الـ 71 عاماً بعد جلطة دماغية لم تمهله أكثر من 24 ساعة بعد نقله إلى المستشفى وعانى عطية من مشكل صحية متكررة في الآونة الأخيرة الا انه لم يتوقع ان الموضوع قد يصل الى جلطة دماغية تفقده حياته بسرعة كبيرة.



يذكر ان تيسير تخرج بالمعهد العالي للفنون المسرحية في مصر خلال سبيعنات القرن الماضي وشارك في العديد من الاعمال منها "حدث في المعمورة" و"الطواحين" و"القرار الصعب" و"الخنساء" و"عروة بن الورد"اما ظهوره الأخير على الشاشة كان من خلال مسلسل "بو جعفر المنصور" عام 2008 وكان قد حقق شهرة كبيرة من خلال شخصية المصحح اللغوي في البرنامج التعليمي "مناهل".