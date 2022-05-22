شاهد .. ابنة الفنانة رانيا يوسف تقهر كل المصريات بجمالها الشديد والذي يفوق الخيال.. والمفاجأة أنها شاركت والدتها في هذا الفيلم !!

انت الان تتابع خبر ابنة الفنانة رانيا يوسف تقهر كل المصريات بجمالها الشديد والذي يفوق الخيال.. والمفاجأة أنها شاركت والدتها في هذا الفيلم !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/22 الساعة 09:10 صباحاً | (عمار النجار)

شاركت نانسي ابنة النجمة رانيا يوسف والدتها فى بطولة فيلم أسوار عالية حيث تلعب شخصية بنتها ضمن أحداث العمل.

حيث تعد التجربة الأولى لها فى التمثيل ويشارك فى بطولته كل من الفنان أحمد العوضى وراندا البحيرى وآخرون.

وتجسد الفنانة رانيا يوسف شخصية نجمة سينمائية وتدخل فى عالم الإدمان من خلال بعض الشخصيات التى تتعرف عليهم فى أحداث الفيلم، وتدخل السجن فترة وبعدها تخرج تحاول العودة إلى الوسط الفنى.





ولكنها تواجه العديد من الأزمات بعد خروجها من تلك الأزمة، والعمل من بطولة رانيا يوسف وراندا البحيرى وأحمد العوضى وندى بهجت ومحمد عطية، تأليف أمل عفيفى، وإخراج هشام العيسوى.