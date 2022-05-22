شاهد .. في حفل زفاف الفنانة نورا عادل إمام صدم كل الحاضرين وجلس مكان العريس.. لن تصدق كيف كانت ردة فعل زوجها والذي صدمت الكل !! (اتفرج صورة)

انت الان تتابع خبر في حفل زفاف الفنانة نورا عادل إمام صدم كل الحاضرين وجلس مكان العريس.. لن تصدق كيف كانت ردة فعل زوجها والذي صدمت الكل !! (اتفرج صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/22 الساعة 08:40 صباحاً | (عمار النجار)

جمعت الزعيم عادل إمام والفنانة المعتزلة نورا شقيقة الفنانة بوسي عدد من الأفلام والأعمال الفنية المشتركة أبرزها فيلم عنتر شايل سيفه.

وفي صورة نادرة لعادل إمام في حفل زفاف نورا على الفنان حاتم ذو الفقار ظهر وهو يجلس مكان العريس، أمام ضحكات الجميع، ونشأت قصة حبهما أثناء تصوير فيلم "عنتر شايل سيفه" الذي جمع الثلاثة في بطولته.

وكانت قد اعتزلت نورا التمثيل وارتدت الحجاب عام 1996 بعد تألّقها في أدوار عدة في السينما، منها: «جري الوحوش» و«العار» و«4 في مهمة رسمية»... وتزوجت من الفنان الراحل حاتم ذو الفقار وانفصلت عنه بسبب إدمانه، بحسب تصريحات سابقة لها.