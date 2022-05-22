شاهد .. ظهور صارخ لإبنة الفنانة نانسي عجرم.. والجمهور مصدوم : أصبحت أجمل من والدتها ! (صورة)

انت الان تتابع خبر ظهور صارخ لإبنة الفنانة نانسي عجرم.. والجمهور مصدوم : أصبحت أجمل من والدتها ! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/22 الساعة 08:10 صباحاً | (عمار النجار)

نشرت الفنانة اللبنانية نانسي_عجرم عددًا من الفيديوهات لإبنتها ايلا التي كانت تتعلم الفنون القتالية أو ما تعرف بالكاراتيه.

ايلا حصلت على الحزام الأصفر الذي يخولها للدخول إلى مباراة محلية، عربية وعالمية، ويبدو أنها تحب ممارسة هذه الرياضة، كما هواية الرقص التي تعشقها مثل أختها الكبيرة ميلا.

نانسي تعتني ببناتها كثيرًا وتؤمن لهن كل احتياجاتهن ولم تفضّل يومًا الشهرة على عائلتها لذا حافظت على نجوميتها وعلى زواجها من الدكتور فادي_الهاشم، وخلقت التوازن بين الاثنين.