شاهد .. عارضة ازياء عربية تفضح كريستيانو وتكشف عن مراسلات سرية بينهم.. لن تتوقع ماذا طلب منها بجرأة صدمت الكل !! (صورة)

انت الان تتابع خبر عارضة ازياء عربية تفضح كريستيانو وتكشف عن مراسلات سرية بينهم.. لن تتوقع ماذا طلب منها بجرأة صدمت الكل !! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/22 الساعة 07:40 صباحاً | (عمار النجار)

تسببت عارضة الأزياء التونسية حنان العش بسخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً بعد تصريحها، أن نجم كرة القدم الشهير، لاعب فريق مانشيستر يونايتد كريستيانو رونالدو أراد إقامة علاقة عاطفية معها والتقرب منها.

وصرحت العش في برنامج تلفزيوني على قناة ”الحوار“ التونسية، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو في عام 2018، أرسل لها العديد من الرسائل على تطبيق ”واتساب“ لكنها رفضت إجابته.

وأكدت أن رونالدو أرسل لها أيضا عدة رسائل على ”إنستغرام“ بعد أن رآها وأعجب بها، مشددة على أنه حصل على رقم هاتفها من صديق واتصل بها.

وقالت إن عدم حديثها مسبقا عن الأمر، هو بسبب الخوف من أن يرسل النجم البرتغالي الرياضي محاميه لمقاضاتها بسبب تصريحاتها عن حياته الشخصية