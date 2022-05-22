شاهد .. هذا الطفل كبر وأصبح من أهم الممثلين الكوميديين بمصر وشارك منى زكي أهم افلامها.. قوي الملاحظة فقط سيعرفه ! (اتفرج)

انت الان تتابع خبر هذا الطفل كبر وأصبح من أهم الممثلين الكوميديين بمصر وشارك منى زكي أهم افلامها.. قوي الملاحظة فقط سيعرفه ! (اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/22 الساعة 06:10 صباحاً | (عمار النجار)

كثرت في الاونة الأخيرة عمليات البحث عن صور نجوم الفن في الصغر، وهناك من الفنانين من شارك صورته وقام بنشرها على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما يتحفظ أخرون عن نشر صورهم وهو صغار ويتركون لوسائل الإعلام مهمة البحث والتنقيب عن صورهم التي تكاد تكون غير موجودة.

وبينما ينهمك الجميع بالبحث، كان الفنان محمد هنيدي السباق في استعادة ذكريات طفولته بصورة طريفة.

وانتهى محمد هنيدي من تصوير مشاهد فيلم "الجواهرجي" من تأليف عمر طاهر، إخراج إسلام خيري، ويشاركه البطولة منى زكي، أحمد السعدني، لبلبة، الفنان الراحل أحمد حلاوة، ريم مصطفى، عارفة عبد الرسول وتارا عماد.

كما حقق فيلم هنيدي الأخير "الإنس والنمس" نجاحا كبيرا عند عرضه في صيف 2021، وهو من تأليف شريف عرفة وكريم حسن بشير، إخراج شريف عرفة وشاركه البطولة منة شلبي، عمرو عبد الجليل، صابرين، سليمان عيد، عارفة عبد الرسول، شريف الدسوقي، دنيا ماهر ومحمود حافظ.