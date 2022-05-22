شاهد .. مُتصلة تصدم مبروك عطية وتشتكي بما يفعله معها زوجها كل يوم.. الداعية عرض عليها شيء لن تتخيله أبداً !!

انت الان تتابع خبر مُتصلة تصدم مبروك عطية وتشتكي بما يفعله معها زوجها كل يوم.. الداعية عرض عليها شيء لن تتخيله أبداً !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/22 الساعة 05:40 صباحاً | (عمار النجار)

يتلقى الدكتور مبروك عطية، العميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر فرع سوهاج، في كثير من الأحيان أسئلة في غاية الحرج، ومنها سؤال مفاجئ ورد إليه من متصلة حول العلاقة بينها وبين زوجها.

ففي هذا السؤال قالت الفتاة إن زوجها يشتمها كل يوم وبألفاظ صادمة، فسألها الدكتور إذا كانت مقصرة في واجباتها المنزلية تجاهه، فقالت له إن زوجها يمارس العلاقة الزوجية معها كل يوم حتى وإن كانت مريضة، وهي لم تعد تستحمل ذلك.

من جهته نصحها الدكتور عطية بأن تسمح لزوجها بالزواج من امرأة ثانية "عشان يتهد حيله"، لأن من حقه أن يطلبها للعلاقة وهذا طلب شرعي وليس حراماً.

وأشار الدكتور عطية بأن هذا كله موضه في الفقه، فالرجل الذي لديه طاقة وامرأته غير قادرة على تلبية ذلك فمن حقه الزواج من أخرى، إذا كان مقتدراً، أو الصوم فهو وقاء له.