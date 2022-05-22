شاهد .. لما أموت اتصلوا بالرقم ده.. انكشاف الوصية الأخيرة للفنان سمير صبري والذي أبكت كل محبيه !!

انت الان تتابع خبر لما أموت اتصلوا بالرقم ده.. انكشاف الوصية الأخيرة للفنان سمير صبري والذي أبكت كل محبيه !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/22 الساعة 05:10 صباحاً | (عمار النجار)

قال المخرج محمد تركي، مخرج برنامج ذكرياتي الذي يبث عبر أثير الإذاعة المصرية والذي كان يقدمه الفنان الكبير سمير صبري، الذي غادر عالمنا، ظهر الجمعة 20 مايو 2022، إنه كان قد تم نقل جثمان الراحل إلى مستشفى العجوزة.

وكشف في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" عن وصية سمير صبري الأخيرة، قائلًا "أوصى أن أقوم بتغسيله بنفسي، وأن يتم دفنه في مقابر أسرته بمحافظة الإسكندرية"، لافتا أنه منحه قبل رحيله رقم المسؤول عن المقابر ليتواصل معه في حال حدوث الوفاة وتجهيز المدفن.

سمير صبري توفي ظهر يوم الجمعة 20 مايو 2022، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 85 عامًا، تاركًا إرثا فنيا كبيرا، على مستوى التقديم التليفزيوني والإذاعي، إلى جانب الإنتاج والتمثيل والغناء، ومن أشهر أعماله السينمائية: "دموع صاحبة الجلالة"، "جحيم تحت الماء"، "حب وكبرياء"، "السلخانة"، "عالم عيال عيال".