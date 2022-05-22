شاهد .. تعرف على ديانة الإعلامي ’’جورج قرداحي‘‘ الحقيقية وحبه للنبي محمد والقرآن.. حقائق صادمة تكشف لأول مرة !!

انت الان تتابع خبر تعرف على ديانة الإعلامي ’’جورج قرداحي‘‘ الحقيقية وحبه للنبي محمد والقرآن.. حقائق صادمة تكشف لأول مرة !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/22 الساعة 03:10 صباحاً | (عمار النجار)

تكثُر سُبل الوصول إلى الشهرة في عالم الإعلام إلا أن أصعب الطرق وأكثرها مشقة هي تلك التي تحتاج إلى موهبة ودراسة وذكاء وتعب ومجهود.

وعلى الرغم من كل ذلك قرر الإعلامي ​جورج قرداحي​ أن يسلك الطريق الأصعب، ووصل إلى قمة هذه الطريق التصاعدية لتكون مكافأته أن ترفع له القبعة مع كبار عالم الإعلام وأكثرهم إحتراماً.

جورج قرداحي الطالب جورج قرداحي ابن منطقة فيطرون ال​لبنان​ية في قضاء كسروان في محافظة جبل لبنان، ولد في 1 أيار/مايو عام 1950.

عائلته كانت تعتبر أن التحصيل العلمي هو الأهم في الحياة، فكانت تتجه في الشتاء من منطقة فيطرون اللبنانية إلى بلدة عجلتون كي يتمكن جورج قرداحي الطفل من تلقي دروسه في مدرسة اللعازرية، وعندما انتهت المرحلة الدراسية الابتدائية انتقل إلى مدرسة اللويزة حتى تخرجه.

والد قرداحي كانت مختاراً لمدة أربعين عاماً درس جورج قرداحي في الجامعة اللبنانية ونال إجازة بالحقوق والعلوم السياسية، إلا أن موهبته الإعلامية دفعته إلى صقلها بالدراسة فدرس الإعلام حين ذهب إلى فرنسا خلال الحرب اللبنانية في "مركز إعداد الصحافيين" (CFJ) الذي يعرف بمدرسة "طريق اللوفر".

ثمن النجاح مجهود وغربة لسنوات طويلة المحطة الأولى في مسيرته الإعلامية كانت في العام 1970 حين عمل في جريدة "لسان الحال"، وعام 1973 توجه إلى تقديم البرامج السياسية والأخبار في ​تلفزيون لبنان​، وانتقل عام 1978 إلى ​باريس​ آملاً أن يعود يوماً إلى ربوع الوطن، ووصل به المطاف إلى إذاعة مونتِ كارلو التي بدأ فيها كمعد ومقدم للبرامج الإذاعية السياسية وامتدت فترة عمله في الأخبار بين عامي 1979 و1992، ووصل جورج في الإذاعة إلى منصب سكرتير التحرير، بعدها إلى منصب رئيس التحرير، وبقي في المنصب عامين.

وتولى أيضاً جورج قرداحي منصب رئيس تحرير الأخبار في إذاعة الشرق في باريس لمدة عامين، وعمل مستشاراً في تلفزيون mbc في لندن، ثم انتقل قرداحي عام 1996 إلى إذاعة "mbc.fm" في لندن، وتمكن قرداحي الذي تولى منصب المدير العام في الإذاعة بخبرته ومجهوده، أن يخلصها من كل الظروف الصعبة التي كانت تمر بها، وقدم استقالته عام 2002 بعد أن صعب عليه التوفيق بين تقديم برنامج "من سيربح المليون" وإدارة الإذاعة.

المحطة الفاصلة في مسيرته "من سيربح المليون" عام 1999 عرضت عليه شبكة الـmbc أن يقدم برنامج "من سيربح المليون"، وإنطلق البرنامج في 27 تشرين الثاني/نوفمبر عام 2000، أول أيام شهر رمضان حينها، وإستمر لعدة مواسم هي عام 2005، عام 2010، وعام 2015.

وفي مسيرة جورج قرداحي العديد من البرامج التي تنوعت بين برامج مسابقات وبرامج اجتماعية حوارية. من بين البرامج الإجتماعية "افتح قلبك"، الذي عُرض على شاشة LBCI عام 2004، وبرنامج "المسامح كريم" على قناة أبو ظبي وعلى OSN يا هلا، والبرنامج الحواري مع شخصيات شهيرة "أهل القمة" على OSN يا هلا.

ومن بين برامج المسابقات برنامج "التحدي" وبرنامج "القوة العاشرة" على شاشة MBC1 عام 2009، وبرنامج "مسابقة الجماهير" (people’s quiz)، وترأس لجنة التحكيم التي تضمّ الممثلة المصرية منى زكي، والإعلامية السعودية سارة الدندراوي، وبرنامج المليونير، وهو النسخة المصرية من برنامج "من سيربح المليون" والذي قدمه على شبكة قنوات الحياة عام 2012 واستمر لموسم واحد.

وقدم جورج قرداحي في شهر رمضان لعام 2019 برنامج "اسم من مصر"، وقد عرض يومياً عبر قنوات ON E والحياة وcbc وdmc، ويستمر في تقديم برنامج الأبواب المغلقة عبر قناة ON E.

كاريزما وصوت رخيم ولغة عربية سليمة يشتهر جورج قرداحي بشخصيته المميزة في برامجه، وهو صاحب كاريزما وصوت جميل ورخيم، ولغته العربية سليمة، وقد إستمد لغته من معرفته بأصول تجويد القرآن.

رجل "بيتوتي" لديه ثلاثة أولاد قرداحي يصف نفسه بأنه "بيتوتي" ويحب عائلته كثيراً ويحرص على التواجد معها، وهو متزوج ولديه ثلاثة أولاد هم غابريال وباميلا وباتريسيا.

سفير النوايا الحسنة وأفضل إعلامي لعام 2007 نال جورج قرداحي جائزة "الموركس دور" كأفضل إعلامي في العالم العربي لعام 2007، كما نال لقب سفير النوايا الحسنة لمنظمة الأمم المتحدة للبيئة.

تم اختياره أفضل مقدم للبرامج المتنوعة على الصعيد العربي، من خلال الاستطلاع الذي أجرته مجلة الصدى، وقرداحي من أهم وأشهر 100 شخصية عربية حسب مجلة "أريبيان بزنس" الإماراتية.

كما نال قرداحي العديد من التكريمات، بينها تكريم مع إنطلاقة برنامجه الجديد "مليونير العرب" ولتاريخ قرداحي المشرّف- وذلك من قبل مؤسسة السوسن الدولية وشركة المجان لحلول الأعمال في سلطنة عُمان، وغيرها من التكريمات. ويحمل قرداحي أيضاً "ميدالية الأرز" اللبنانية من الرئيس ​إميل لحود​، مع رتبة قائد.

خلافه مع MBC وموقفه المؤيد ل​بشار الأسد​ بسب تأييده لنظام الرئيس السوري بشار الأسد، قررت مجموعة MBC التخلي عن جورج قرداحي، ويرى أن القرار كان سياسياً من الأساس، ولم يكن قرار مجموعة MBC نفسها، التي طبقت هذا القرار.

وموقف قرداحي واضح وهو أنه لا يريد تقسيم ​سوريا​، ويعتبر أن الشخص القادر على الحفاظ على وحدة سوريا هو بشار الأسد، وقرداحي يصر على ضرورة مواجهة داعش والسير بمحاربة الإرهاب بقيادة النظام السوري. وعلاقة قرداحي بالسعودية باتت جيدة حيث أنه تم تكريمه ضمن فعاليات "صناعة الترفيه في موسم الرياض".

موقف قرداحي الشهير من محاكمة حسني مبارك عبر جورج قرداحي في إحدى المقابلات التلفزيونية عن تعاطفه مع الناس الذين تم التعدي عليهم، وسقط منهم شهداء في ميدان التحرير في يوم موقعة الجمل وغيرها من الأيام، وأكد حق الناس الذين تم التعدي عليهم بمطالبة محاكمة النظام.

وقال إن الرئيس حسني مبارك على الاقل كان محبوباً جداً لمدة 20 عاماً، ويحظى بتقدير من الشعب المصري، وعندما تنحى كان من الممكن أن يخرج إلى دولة عربية أو أجنبية، ولكنه توجه إلى شرم الشيخ وقال إنه يريد أن يموت على تراب مصر، وكان مريضاً ويتعالج في ألمانيا وسنه كبيرة، وبالتالي شعر قرداحي أن محاكمة مبارك إهانة للكرامة الوطنية بحيث نرى رئيساً سابقاً يدخل على السرير للمحاكمة.

موقفه من الربيع العربي صرح الإعلامي اللبناني جورج قرداحي، بأنه لا يؤمن بما يسمى الربيع العربي، معتبراً أن الثورات لم تكن تلقائية وهدفها إسقاط الأنظمة، وأضاف في إحدى المقابلات التلفزيونية أن الربيع العربي خدعة كبيرة، وهناك من درس تاريخنا وشخصياتنا ووضعنا داخل مشرحة.

الترشح للإنتخابات النيابية فكر جورج قرداحي في الترشح للإنتخابات النيابية منذ سنوات في منطقة كسروان، إلا أنه تراجع عن الأمر، واعتبر أنه في لبنان المصالح الإنتخابية بين السياسيين تطغى على مصلحة الشعب.

نجم إعلانات أيضاً وعطر خاص به ظهر في العديد من الإعلانات، ولديه عطر خاص به يحمل إسمه.

متى يبكي جورج قرداحي ؟ يقول جورج قرداحي إن أكثر المرات التي أبكته في حياته، هي عند وفاة والده ووفاة والدته، وتنزل دموعه عند رؤية الظلم، كمقتل محمد الدرة وهو بين أحضان والده، والظلم اللاحق بالناس بسبب الذبح والقتل.

ويعتبر أن هذه المشاهد لا تمت للإسلام بصلة، ومن سيتصدى لذلك هو الأزهر الشريف، الذي يعتبره قرداحي منارة المسلمين، وحين يتحدث شيوخ الأزهر يركع قرداحي ويصلي.

حقيقة إعتناقه الاسلام

نفى جورج قرداحي أن يكون قد إعتنق ​الإسلام​، وقال إن الإسلام غير بعيد عن مسيحيته، وعن حفظه للآيات القرآنية ويقول إن ذلك بسبب حبه للغة العربية ومحبته للنبي محمد وتعاليم الإسلام، إضافةً إلى أن الآيات القرآنية فيها لغة الإعجاز.

وعبّر عن حبه لمعاني الآيات القرآنية، فهناك آيات هي خريطة حياة كل إنسان، وفيها من الأخلاق والعلم والمعرفة والتواضع والكثير من الأمور في حياتنا، وأضاف أنه ولد مسيحياً مارونياً وسيبقى مارونياً ومارونيته هي قوميته، حيث أنه يعتبر أن في لبنان مذاهبنا هي قومياتنا وليست فقط انتماء روحياً ودينياً.

من ناحية أخرى، دعا قرداحي الفكر الداعشي للعودة إلى القرآن الكريم، مستشهداً بآية من القرآن الكريم يعتبرها ترمز للديانتين المسيحية والإسلامية: "وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ" العنكبوت 46.

يبقى جورج قرداحي علامة فارقة في عالم الإعلام، فهو بأخلاقه العالية، حافظ على أدبيات الإعلام، كما حافظ على عائلته، وكان بعيداً كل البعد عن المشاكل والفضائح، رغم كل الشائعات التي طالته.