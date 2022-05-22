شاهد .. عارضة الأزياء الإيرانية ماهلاغا جابري تفجر الأنترنت بإطلالة خاطفة للأنفاس .. والكل مصدوم ! (صور)

انت الان تتابع خبر عارضة الأزياء الإيرانية ماهلاغا جابري تفجر الأنترنت بإطلالة خاطفة للأنفاس .. والكل مصدوم ! (صور) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/22 الساعة 01:40 صباحاً | (عمار النجار)

شاركت عارضة الأزياء الإيرانية ​ماهلاغا جابري​ الجمهور مجموعة صور عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيها بإطلالة حابسة للأنفاس.



وإرتدت ماهلاغا جابري فستاناً بقصة مميزة للغاية، مؤلف من أكسسوارت من الجهة العليا باللون الفضي على قماشة شفافة، اما من الجهة السفلى فمصنوع من ريش، وواسع للغاية وطويل باللون البنفسجي.



ومن الناحية الجمالية، رفعت ماهلاغا شعرها إى الأعلى بطريقة راقية، وطبقت ماكياج ناعم أبرز جمالها.



وكشفت ماهلاغا جابري من خلال التعليقت، ان إطلالتها هذه جاءت بمناسبة مشاركتها في مخرجان "كان" السينمائي لعام 2022، كما عبرت عن فرحتها بهذه المشاركة.