شاهد .. لن تصدق ما فعله عامل دليفري أمام شقة أحد الزبائن بمصر.. وسيدة حسناء تكشف ما حدث بالتفاصيل ! (فيديو)

انت الان تتابع خبر لن تصدق ما فعله عامل دليفري أمام شقة أحد الزبائن بمصر.. وسيدة حسناء تكشف ما حدث بالتفاصيل ! (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/22 الساعة 12:40 صباحاً | (عمار النجار)

وثقت كاميرا مراقبة قيام عامل الدليفري التلصص أمام باب شقة، في محاولة غير مفهومة منه لهذا التصرف.

وحسب "القاهرة 24" اتهمت سيدة، مقيمة بمنطقة المعادي في مصر، عامل دليفري في مطعم ماكدونالدز، بمحاولة سرقة شقة شقيق زوجها.

وكتبت خلال منشور لها عبر حسابها على فيبسوك: "ده ماكدونالدز اللي بنأمن أطفالنا ياكلوا منه بيبعت دليفري يسرق ويحط مخدر فبيبسي وجايب معاه واحد تاني بيشاوره باين، ولولا أن فيه كاميرا فضلت تبعت في إنذار على الموبايل أن في حد بيتحرك كتير قدامها وفضحته كانت حصلت كارثة".

وتابعت: "شقيق زوجي طلب وجبة في تمام الساعة الـ 3 صباحا من مطعم ماكدونالدز، ثم حضر الدليفري وقام شقيق زوجي باستلام الوجبة وبعدما تناول جزء من المشروب شعر بالدوار، وتزامن ذلك مع إنذار الكاميرا بوجود حركة كثيرة أمامها".

وأضافت : "شقيق زوجي توقف عن تناول البيبسي عندما انتبه لوجود شيء غريب واتجه نحو الباب، ولكن الدليفري قد هرب، فتوجهنا لإبلاغ المطعم بما حدث ليتم التصرف أو إعطائنا معلومات عن العامل لنتخذ ضده إجراء قانوني، ولكن كان هناك تعسف وتعنت وتجاهل من قبل إدارة المطعم في إخراج معلومات عن العامل".