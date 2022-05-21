شاهد .. تعرّفوا على الإبن الوحيد الذي أخفاه الفنان الراحل سمير صبري طوال حياته.. المفاجأة في هوية أمه !

انت الان تتابع خبر تعرّفوا على الإبن الوحيد الذي أخفاه الفنان الراحل سمير صبري طوال حياته.. المفاجأة في هوية أمه ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/21 الساعة 11:40 مساءً | (عمار النجار)

رغم ان الفنان سمير صبري تزوج رسميًا قبل أكثر من أربعين عامًا، الا ان الشائع عنه في الوسط الفنّي انه يعبتر من اشهر العزاب، فالفنان البالغ من العمر 85 عامًا تزوج تقريبًا وهو في الأربعينات من عمره، ورغم أنه كشف هذا الأمر فيما قبل إلا انه يبدو غامضًا أيضًا، فما قصة هذه الزيجة؟

مالا يعرفه كثيرون أن سمير صبري دخل في علاقة حب في شبابه مع امرأة انجليزية كانت تعيش في الإسكندرية مسقط رأسه وتدعى (مورين)، حيث تعرف عليها وهو في قمة مجده وشهرته، ولكن علاقته بها واجهت رفضًا صارمًا من قبل اهله، وذلك لاسباب إجتماعية كثيرة.

وهو من جهته تمسك بها ولكن ظاهريًا اقنع اسرته انه نسيها وقطع علاقته بها، ثم سافر معها إلى إنجلترا وتزوجها سرًا وانجب منها ابنه الوحيد حسن البالغ من العمر حاليا 37 عامًا ويعمل طبيبًا ناجحًا في مستشفى شهير بالعاصمة الإنجليزية لندن.

واللافت ان سمير صبري لما يكشف عن تلك الاسرار إلا بعد مرور سنوات طويلة وبعد أن انفصل عن الزوجة، فيما يتردد على إبنه بين حين واخر في لندن كما يزوره الشاب ايضًا لكنه يحرص على إلا تسرب صوره لوسائل الاعلام.. اخر عمل عرض لسمير صبري كان فيلم “المشخصاتي 2” مع الفنان تامر عبد المنعم.

يُذكر أن الفنان الكبير سمير صبري سجّل حلقات برنامجه الذي يحمل اسم “ذكرياتي”، وهو على فراش المرض بالمستشفى، ووجّه رسالة شكر في أولى حلقات برنامجه لكل من اهتم به وسأل عنه في أزمته الصحية، قائلا: “مكنش ممكن أتخيل أبدًا إني هشوف الحب ده كله.. معقولة أنا أستاهل منكم كل الحب دا؟