شاهد .. نجوم أشقاء ستفاجئك معرفتهم.. بطلة لن أعيش في جلباب أبي شقيقة نجم مسلسل الاختيار.. مفاجأة صادمة !

انت الان تتابع خبر نجوم أشقاء ستفاجئك معرفتهم.. بطلة لن أعيش في جلباب أبي شقيقة نجم مسلسل الاختيار.. مفاجأة صادمة ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/21 الساعة 10:40 مساءً | (عمار النجار)

بالوسط الفني فنانون أشقاء يعلم الجمهور عنهم وهناك آخرين لا يعلم الغالبية العظمى من الجماهير أنهم أشقاء، ربما لأن الشقيق الآخر مقل في أعماله أو ترك الفن واتجه لمجال آخر نستعرض أبرزهم :

الفنانة إيناس مكي وشقيقها أحمد مكي وقد برزت إيناس كممثلة في التسعينيات بدأت كفتاة إعلانات قبل أن تشارك مع نور الشريف في مسلسل لن أعيش في جلباب أبي، لتتوالى أعمالها بعد ذلك أما شقيقها أحمد مكي قام بعمل دور "هيثم دبور" في فيلم مرجان أحمد مرجان مع الفنان عادل إمام ثم "دبور" و"طير إنت" و"لا تراجع ولا استسلام" وأخيرا دور «يوسف الرفاعي» من مسلسل «الاختيار 2».

منال سلامة هي ابنة المخرج المسرحي سلامة حسن وهي الشقيقة الكبرى للممثل شريف سلامة، متزوجة من المخرج عادل أديب شقيق الإعلاميين عماد الدين أديب وعمرو أديب بدأت مشوارها الفني في أواخر ثمانينيات عبر مشاركتها بأدوار صغيرة خلال المسلسلات التلفزيونية.

واستطاعت تقديم بعض الأدوار المهمة في أعمالها السينمائية والتلفزيونية مثل مسلسل لن أعيش في جلباب أبي مع الفنان نور الشريف كما عينت كمسؤولة إدارة تسويق البيت الفني للمسرح المصري أما شقيقها شريف سلامة متزوج من الممثلة داليا مصطفى، وله عدد من الأعمال الفنية منها أفلام درس خصوصي، دم الغزال ومرجان أحمد مرجان ولمع أيضاً في مسلسلات مثل حضرة المتهم أبي وأرض الرجال وعائلة عابدين.

عمر خورشيد وهو الأخ غير الشقيق للفنانة شريهان من والدتها عواطف عبد الفتاح هاشم، وعازف جيتار، وممثل، ومنتج مصري عمل مع فنانين كبار أبرزهم: محمد عبدالوهاب، وفريد الأطرش، وعبدالحليم حافظ، وأم كلثوم، وبدأ عمله السينمائي بدور في فيلم "ابنتي العزيزة" وكانت أول بطولة مطلقة له مع الفنانة صباح في فيلم "جيتار الحب".

فاطمة مظهر شقيقة الفنان الكبير أحمد مظهر بدأت مشوارها الفني وهي لا تزال طالبة جامعية، ورفض شقيقها عملها بالفن إلا أنها لم تلتزم برأيه وبالفعل عملت بالتمثيل أثناء دراستها، وقدمت العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية في الستينيات ومن أبرز الأعمال التي قدمتها مسلسل "القاهرة والناس" الذي حققت من خلاله شهرة واسعة، وحقق دورها نجاحاً كبيراً كما لمعت بعد ذلك في العمل النقابي.

يعرف الجمهور جيدا الفنان عبد الوراث عسر، نظرا لأدواره الكبيرة في أفلام "سلامة"، و"عايدة"، و"دموع الحب"، و"يوم سعيد" و"حب في الظلام"، و"شباب امرأة" مع تحية كاريوكا، و"صراع في الوادي"، و"الأستاذة فاطمة" مع فاتن حمامة، لكن الفنان حسين عسر شقيق عبد الوارث لم يحظ بنفس شهرة شقيقه وكانت بداية حسين الفنية عندما شارك مع الفنان بشارة واكيم في أحد المسرحيات، ثم شارك في أول عمل سينمائي له وهو فيلم "زينب" إخراج "محمد كريم"، ثم شارك في أفلام ليلي بنت الأغنياء ، حسن ونعيمة ، أدهم الشرقاوي ، "حكاية من بلدنا" ، الأرض ، أفواه وأرانب ، بريق عينيك .