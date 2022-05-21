شاهد .. عريس يجبر عروستة الصغيرة على فعل صادم ليلة الدخلة.. لكن النهاية كانت مؤلمة والفحص الطبي كشف ما لم يكن بالحسبان ! (تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر عريس يجبر عروستة الصغيرة على فعل صادم ليلة الدخلة.. لكن النهاية كانت مؤلمة والفحص الطبي كشف ما لم يكن بالحسبان ! (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/21 الساعة 10:17 مساءً | (عمار النجار)

بدأ الحديث لهذه الطفلة البالغ عمرها خمسة عشر من عمتها عن إبن اختها وتمتدح أمامها لترغبها به ثم ما لبثت أن فتحت معها الموضوع وقالت لها ما رأيك بفلان _تقصد ابن أخوها_ لم تعي البنت المقصد فأجابت ببراءة لا أدري يبدو كغيره من شباب الحي .

لقد كان جوابا غير مرضي للعمة التي لم تيأس حيث عادت من جديد تمتدحه وتلمح بشكل أكبر والذي لديها نية اخرى في نهاية المطاف حتى استطاعت أن تستدرج الفتاة وتعلق قلبها بالولد ، بدأت البنت تستجيب لرغبات العمة ، فأصبحت الأخرى تنقل مشاعر الطرفين لبعضهم .

به بعد ذلك انتقلت العمة لتقنع اخوها بما أقنعت البنت ، لم يكن الأب راضياً لكن أخته أخرجته فأرغم على القبول . نجحت العمة في مهمتها وتمت الخطوبة بنجاح والبنت تكاد تطير من الفرح .

بعد سنتين جاء العريس مع عمته وأهله طالبين الزواج ، اعترضت أسرة البنت بحجة أن البنت لا زالت في الثانوية ويجب أن تخلص دراستها ، وبعد تدخل كبار الأسرة ، أجبرت أسرة البنت على القبول بالزواج ، وبالتأكيد كانت الفتاة سعيدة جداً ، كيف لا وهي ستلتقي بحبيبها الذي زينته لها عمتها وكأنه ملك من السماء .

مع أول ساعات ليلة الزفاف كان الجميع في سرور كبير وكان العروسين في سعادة لا توصف ، بعد الساعة العاشرة من تلك الليلة غادر جميع أفراد الأسرة المكان وبقي العريس والعروس ليأخذوا راحتهما .

وهنا بدأت الفتاة بالتعرف على عريسها ، بدأت تصرفاته بعيدة عن ما كان يتخيل لها عنه ، خاصة عندما رأته كيف عامل أسرتها قبل مغادرتهم ، فلم ترى منه احتراماً يليق بهم .

عقب مغادرة الضيوف بدأ العريس بالهجوم على العروس معاجلا لها بأن تخلع ثيابها ، وكأنه وحش ينقض على فريسته ، اشتد خوف البنت لكنها لم تستطع فعل شيء ، خلع ملابسها على عجالة وبدأ بمجامعتها بكل عنف والفتاة تصيح وتتألم ، وهو لا يعبأ بها .

انتهى من الجماع ثم عاد لينظر إلى بقع الدم ليتأكد هل هي عذراء أم لا ، لم يجد الدم ، فاتصل مباشرة بعمة البنت وأسرتها ليخبرهم بالأمر ، حاولت منه ، ترجته واقسمت له أنها عذراء لكنه لم يلتفت ، غضب والد الفتاة غضباً شديداً وأقسم بأن يأخذ الفتاة في نفس الوقت ليتأكد ، ذهبوا إلى الطبيب والفتاة في وضع لا تحسد عليه ، فقد أهان كرامتها وشكك بعفتها أمام أسرتها .

وعند وصولهم إلى المستشفى كشفت الطبيبة على الفتاة ، فاستغربت !! الدم موجود لكنه قليل ، ذهل الزوج كيف لم يرى الدم !!! لقد كان الدم قليل وتأخر بالنزول لكن الزوج المتهور لم ينتظر أو لم بتفحص جيداً .

مع ذلك أصر الأب على عمل كشف لبنته للتأكد أكثر ، أكد الكشف أن الفتاة عذراء وأن غشاء البكاره كان رقيقا جداً ، وهذا سبب قلة الدم .

قرر الأب بعدها أخذ ابنته معه إلى البيت وفق طلبها ، ورفض أن تعود مع زوجها ، فقد زال كل ذلك الحب بسبب تهوره وإهانته لها ، لم تعد ترغب حتى بذكر اسمه .

بقيت الفتاة عند والدها ليومين حتى تدخل وجاء المنطقة في القضية ، واجبروا الأب أن يعيد الفتاة إلى عريسها .

لكن الفتاة لم تستطع أن تقول شيء فهي ترى أن حياتها بعد ذلك الموقف قد تدمرت وأنه لن يأتي أحد لخطبتها إن طلبت الطلاق ، كما أن المجتمع لم يصدق كلام الأطباء الذين أكدوا عذريتها .

عادت الفتاة بعدها إلى عريسها وهي تحمل جراحا مؤلمة ، فلم تستطع أن تنظر له كحبيب كالسابق ، وقد أصبحت كالأسيرة لديه ، فقد كرهته ولا تستطيع أن تتخلص منه ، وهو بدوره لم يكن ليحسن معاملتها ، فكل الصفات التي كانت تراها فيه لم تكن سوى تصنع انتهى مع اول لقاء . استمرت الفتاة على هذا الحال تعاني ، وفي كل ليلة تدعو على عمتها التي خدعتها به .