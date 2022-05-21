شاهد .. شاب مصري ذهب إلى المستشفى لمعاناته من آلام شديدة في بطنه.. وبعد فحص معدته كانت المفاجأة الذي صدمت كل الاطباء !! (صور)

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/21 الساعة 10:10 مساءً | (عمار النجار)

استخرج أطباء مصريون، هاتفاً من بطن شاب في محافظة القليوبية، وذلك بعد معاناته من آلام ومغص بالبطن والمعدة.

وتفصيلاً، توجه شاب يعاني من آلام شديدة في المعدة ومغص بالبطن، إلى أحد المستشفيات، وبعد فحصه اتضح وجود أجسام غريبة في معدته، وفق "العربية نت".

وعلى الفور، أجرى الأطباء جراحة عاجلة لاستخراج الأجسام الغريبة، وفوجئوا بوجود هاتف محمول ملفوف داخل كيس أسود في معدته، وتم استخراجه.

