شاهد .. والدة النجمة المصرية ياسمين صبري تظهر للعلن و تفجر مفاجأة مُزلزلة قلبت الوسط الفني رأساً على عقب ! (تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر والدة النجمة المصرية ياسمين صبري تظهر للعلن و تفجر مفاجأة مُزلزلة قلبت الوسط الفني رأساً على عقب ! (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/21 الساعة 06:10 مساءً | (عمار النجار)

أعلنت نسرين والدة الفنانة ياسمين صبري، عن فوزها بـ4 ميداليات ذهبية في بطولة كأس مصر، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام.

نسرين نشرت صورتها أمام حمام السباحة، مرتدية الميداليات الأربعة، وعلقت "الحمد لله ربحت اليوم 4 ميداليات ذهبية في بطولة كأس مصر. كانت في 50 م حرة 200 م سباحة حرة 100 م ظهر وتتابع 4 × 50 م متنوع. غدا سباقات أخرى".

جدير بالذكر أن ياسمين صبري تستعد للمشاركة في بطولة مسلسل "الشادر" إخراج سامح عبدالعزيز، وبطولة أشرف عبدالباقي وطارق صبري، كما تشارك في بطولة فيلم "المحروسة" بطولة الفنان أحمد عز.