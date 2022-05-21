شاهد .. أنتشار صورة نادرة من خطوبة محمد فؤاد والفنانة صابرين قبل 32عاماً.. لن تستطيع التعرف عليهما ! (اتفرج)

انت الان تتابع خبر أنتشار صورة نادرة من خطوبة محمد فؤاد والفنانة صابرين قبل 32عاماً.. لن تستطيع التعرف عليهما ! (اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/21 الساعة 05:40 مساءً | (عمار النجار)

مسيرة محمد فؤاد، فى الفن والغناء، حافلة بالنجاحات سواء ألبوماته التى حققت أعلى المبيعات فى بداية التسعينيات من القرن الماضي، أو أفلامه التى يعد أشهرها إسماعيلية رايح جاي أحد أيقونات السينما المصرية والعربية.

أما عن حياة "فؤاد" الشخصية، فلا يعلم جمهوره الكثير عنها، حتى قصة زواجه كانت بعيدة عن الإعلام، وتظل علاقته وخطوبته من الفنانة صابرين فى بداية التسعينيات هي أكثر علاقات "فؤاد" العاطفية شهرة.

وفي منتصف عام 1990، كان محمد فؤاد، أطلق ألبومه الغنائي الشهيرة "إسالي" ومعه طرح كليب الأغنية الذى شاركت فى بطولته الفنانة صابرين، ومن بعدها بعدة أشهر وبالتحديد فى شهر في شهر أكتوبر من نفس العام، أعلن "فؤاد" عن خطوبته على صابرين، وامتلأت الجرائد والمجلات فى ذلك الوقت بصورهما.

ولكن العلاقة لم تستمر، ولم تصل إلى حد الزواج، حيث انفصل الثنائي ورفضا الحديث عن تفاصيل الانفصال، إلا أن صابرين بعد ذلك بعدة سنوات كشفت بشكل مقتضب عن الانفصال قائلة: "أسمعوا شكل الأغنيات اللي غناها فؤاد فى حقي بعد الانفصال وانتوا هتعرفوا السبب إيه".

من أشهر الأغنيات التى غناها "فؤاد"، عقب الانفصال مباشرة كانت أغنية "هودعك" التى اشتراها خصيصا من الشاعر مصطفى كامل، بعد أن كان قد باعها لمطرب شاب فى ذلك الوقت لكي تكون رسالة "فؤاد" عن فسخ الخطوبة.