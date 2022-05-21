شاهد .. أخيراً.. أنكشاف السر الكبير وراء ارتداء الفنان الراحل سمير صبري ’’باروكة‘‘ طوال مسيرته الفنية.. مفاجأة صادمة !!

انت الان تتابع خبر أخيراً.. أنكشاف السر الكبير وراء ارتداء الفنان الراحل سمير صبري ’’باروكة‘‘ طوال مسيرته الفنية.. مفاجأة صادمة !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/21 الساعة 05:10 مساءً | (عمار النجار)

الباروكة ذات الشعر الناعم والسواليف الطويلة.. هكذا اعتاد الجمهور على رؤية الفنان سمير صبري، منذ ظهوره على الشاشة في برنامج النادي الدولي على التلفزيون المصري نهاية السبعينيات.

سر استخدام سمير صبري لـ"الباروكة"

وفي الأساس تعود قصة "باروكة" سمير صبري، إلى وقت تقديمه برنامج "النادي الدولي"، والتي سبق وأن حكى تفاصيلها بلقاء نادر له مع مجلة "الموعد"، مع الكاتب الراحل محمد بديع سربيه، وذلك عام 1990.

وروى "صبري" أحد المواقف الهجومية الذي تعرض لها بسبب "باروكته" رغم أنه ليس أصلع، ومن بينهم رسم كاريكاتيري يبدو فيه أحد الأشخاص يمسك بباروكة شعر، مع تعليق "أوعى تعمل زي سمير صبري".

وردا على سؤال "لماذا تستعمل الباروكة؟"، قال سمير صبري إن عمله المتواصل في التلفزيون اضطره إلى عمل تجفيف الشعر "سشوار" عدة مرات في الأسبوع، مما هدد شعره بالسقوط، ونصحه أحد الأصدقاء والذي يعمل طبيب بوضع "باروكة"؛ ليتفاجأ بالحملات عليه حتى داخل التلفزيون وأصبحت "باروكته موضع جدل ومناقشة بعدما تساءل البعض إذا كان يجوز لمذيع في تلفزيون الدولة أن يظهر بها على الشاشة".

وما جعل الأمر يزداد هجوما، هو إطالة صبري لـ"سوالفه" تلك الموضة التي كانت سائدة، آنذاك؛ لتنهال الاحتجاجات على وزير الإعلام ومدير التلفزيون بأن "صبري" يحاول نشر موضة "السوالف" الطويلة بين الشبان.