انت الان تتابع خبر بالصورة .. مصادر رسمية تكشف حقيقة مصرع القيادي الحوثي محمد علي الحوثي والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تأكدت رسميا، انباء مقتل القيادي محمد علي الحوثي في ضواحي العاصمة صنعاء، حسب ما نشرت وسائل اعلام حوثية واخرى موالية للجماعة، مع صور اولية لمحمد علي الحوثي مؤطرة بإطارات الصور والملصقات التي تنشرها الجماعة لقتلى مقاتليها.

وتداول ناشطون يمنيون ليل الجمعة، على منصات التواصل الاجتماعي، خبر وصور مقتل محمد علي محمد علي الحوثي، احد شباب منطقة جحانة- الشريف التابعة لمديرية خولان، محافظة صنعاء، جنوبي العاصمة صنعاء، مشيرين إلى أن كنيته “ابو ثابت”.

بالتزامن مع انتشار هذا الخبر كانتشار النار في الهشيم جراء تشابه الاسماء، بثت قناة “العربية الحدث” السعودية، خبرا يفيد بتعرض القيادي البارز في جماعة الحوثي، وعضو ما يسمى “المجلس السياسي الاعلى” محمد علي الحوثي، للإصابة بأعيرة نارية.

وقالت قناة “العربية الحدث” في نشراتها الاخبارية الجمعة، وعلى حسابها بمنصة التدوين المصغر “تويتر” ليل الجمعة: إن القيادي البارز محمد علي الحوثي تعرض إلى للاصابة بإطلاق نار في حدة على خلفية نزاع اراضي بمنطقة حدة، جنوبي العاصمة صنعاء.

من جانبه، رد القيادي محمد علي الحوثي، على حسابه بمنصة “توتير”، بتغريدة سخرية، قائلا: “نريد ان تخبرنا سجاح اين الارض لنبيعها وثمنها وقف لدعم المسير والصاروخية طبعا كل ماقالته خريط ولا علاقة و لاعلم لنا به #الحدث_اكذب_من_سجاح”.

وحظيت تغريدة الحوثي، بتفاعل واسع من ناشطي الجماعة والموالين لها، فاعادوا تداول تغريدة قناة “الحدث”، تحت هاشتاق #الحدث_اكذب_من_سجاح مع تعليقات ساخرة مما اعتبروه البروبوجاندا (الدعاية) والحرب النفسية التي تنفذها وسائل اعلام التحالف.