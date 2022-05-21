شاهد .. جثمان الفنان الراحل سمير صبري يصدم زملاءه.. لن تصدق ما لاحظوا بعد دقائق من رحيله.. أشرف زكي كاد يغمى عليه من الصدمة !

انت الان تتابع خبر جثمان الفنان الراحل سمير صبري يصدم زملاءه.. لن تصدق ما لاحظوا بعد دقائق من رحيله.. أشرف زكي كاد يغمى عليه من الصدمة ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/21 الساعة 03:40 مساءً | (عمار النجار)

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بأخبار تتحدث عن توافد الفنانين على جثمان الفنان المصري القدير سمير صبري في الفندق حيث توفي منذ قليل حيث أصيبوا بصدمة من مستوى الهزل الذي أصابه.

جاء ذلك بعد أن أكّد أشرف زكي توجههم إلى الفندق قائلاً: "كلنا في طريقنا إلى الفندق الذي توفى فيه، وسنقرر خلال ساعة ما سيحدث، ومن الأرجح أن تؤجل الجنازة إلى غد".

هذا وكان قد كشف نقيب الفنانين أشرف زكي نقيب المهن الموسيقية تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة صبري قائلاً: "الفنان سمير صبري كان كويس جدا في الأيام الأخيرة، وكان عنده أصدقاء قاعدين معاه في الفندق حتى الساعة الثالثة صباحا".

ونعى زكي في اتصال هاتفي أظهرت تحشرجات في صوته وإعياءً الفنان القدير بالقول: "أنعى النجم العملاق الكبير الأستاذ الكبير سمير صبري، ربنا يرحمه ويصبرنا جميعا ويصبر أسرته والدوام لله".