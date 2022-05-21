أخبار اليمن : القوسي : فخورون بتحقيق أهم مكسب وطني في تاريخ اليمن المعاصر

القوسي : فخورون بتحقيق أهم مكسب وطني في تاريخ اليمن المعاصراكد الأستاذ ناجي القوسي القائم بأعمال رئيس دائرة الشباب والطلاب بالأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام، أن إعادة تحقيق الوحدة في الثاني والعشرون من مايو المجيد مثّل تتويجاً لنضالات وجهود أبناء الشعب اليمني وقواه الوطنية وحصيلة نضال وكفاح مجتمعي تاريخي خاضه الشعب اليمني وقواه الوطنية في جنوبه وشماله وشرقه وغربه.

وفي كلمته في الحفل الخطابي والتكريمي الذي نظمه المؤتمر الشعبي العام اليوم بصنعاء إحتفاء بالعيد الوطني الـ32 للجمهورية اليمنية، اعتبر القيادي المؤتمري القوسي إن يوم الثاني والعشرون من مايو المجيد 1990م يعد علامة فارقة في التاريخ اليمني ونقطة مضيئة في سماء الأمة العربية والإسلامية.

معتبرا كذلك هذا اليوم الأغر "الميلاد الحقيقي لشعبنا العظيم ونقطة الانطلاق والتحول ومصدر القوة والإلهام لاستعادة الأمجاد التاريخية والإرث الحضاري التليد".

وقال القوسي: "لقد كانت فترة الفرقة والتشطير عبارة عن بؤرة تغذي الصراعات والنزاعات والحروب الداخلية وكان الأعداء يشعلون فتيلها بين الفنية والأخرى في محاولات بائسة لإشعال الصراعات بين شطري الوطن في حينها وذلك محاولة منهم لمنع إعادة اللحمة اليمنية وتحقيق الحلم الكبير الذي طال انتظاره من قبل أبناء اليمن قاطبة في جنوب الوطن وشماله وبفضل من الله ثم فضل الأحرار والشرفاء المخلصين من أبناء هذا الوطن استطاع أبناء الشعب اليمني وأن يستمروا في خطواتهم الثابتة نحو تحقيق الوحدة الوطنية حتى كان تحقيقها فعلاً في مثل هذا اليوم المجيد.

واضاف :" لنا الفخر في أن نتذكر ذلك الدور الذي قام به حزبنا الرائد المؤتمر الشعبي العام مع كل القوى الوطنية والمخلصة في تحقيق هذا المنجز الوحدوي العملاق والذي يعد أهم المنجزات والمكاسب الوطنية في تاريخ اليمن المعاصر".

وقال القائم بأعمال رئيس دائرة الشباب والطلاب بالأمانة العامة:" نشد على أيدي قيادة المؤتمر الشعبي العام هذه القيادة الوطنية المخلصة برئاسة الشيخ المناضل صادق أمين أبو راس".

واضاف:" كما نشد على أيدي القيادة السياسية بصنعاء ممثلةً بالمجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني في الوقوف إلى جانب شعبهم ومواصلة الدفاع عن وحدة واستقلال هذا الشعب العظيم والصابر وكذلك بذل كل الجهود التي من شأنها التخفيف من معاناة المواطنين في هذا الظروف الصعبة".