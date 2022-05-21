شاهد .. أوسم من تيم حسن.. سلاف فواخرجي تصدم كل متابعيها بصورة مع ابنها.. لن تصدق أنها والدته ! (اتفرج الصورة)

انت الان تتابع خبر أوسم من تيم حسن.. سلاف فواخرجي تصدم كل متابعيها بصورة مع ابنها.. لن تصدق أنها والدته ! (اتفرج الصورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/21 الساعة 02:40 مساءً | (عمار النجار)

نشرت الفنانة السورية سلاف فواخرجي من وقت إلى أخر صورة لإبنها حمزة، حيث تداول رواد مواقع التواصل صورة لهما وهو شاب ويبدوا عليه شاب وسيماً خطف الأنظار.

وكان من بين الصور الصورة التي جمعتها بإبنها الأكبر حمزة حيث علقت: “صديقي حمزة وبيت اسراري… وسندي متل مامنقول بالسويدا … احلى سند انت يا ماما” ولاقت الصورة اعجاب الفتيات لوسامة ابنها الشديدة وتمت مقارنته بالتركي مهند.

وتسببت فواخرجي بصدمة للجمهور، بعد أنفصالها عن وائل رمضان، قبل شهر من الآن، سيما أنه لطالما كان ينظر إليهما على أنهما من أكثر الثنائيات المتفاهمة والمحبوبة في الوسط الفني الذي تكثر فيه حالات الطلاق.

وكشفت الفنانة السورية للمرة الأولى، أسباب طلاقها من الفنان وائل رمضان، بعد قصة حب كبيرة، وزواج استمر نحو أكثر من 22 عاماً.

ونشرت الممثلة السورية على حسابها الشخصي على “إنستغرام” صورة تجمعها بوائل رمضان وعلقت عليها: “أقرأ في تصريف كلمة الفِصام، انفصمت العُرْوةُ انقطعت وانحلَّت.