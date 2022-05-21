شاهد .. بعد رحيله.. الكشف عن السبب الحقيقي والمخفي عن الكل وراء وفاة الفنان سمير صبري.. ستنصدم بعد معرفتك !!

انت الان تتابع خبر بعد رحيله.. الكشف عن السبب الحقيقي والمخفي عن الكل وراء وفاة الفنان سمير صبري.. ستنصدم بعد معرفتك !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/21 الساعة 02:10 مساءً | (عمار النجار)

توفي الفنان القدير سمير صبري، امس الجمعة بعد معاناة طويلة مع المرض، حيث تسأل الكثير عن المرض المصاب به وعن السبب الحقيقي لوفاته.

وكانت وسائل إعلام مصرية قد كشفت عن المرض الذي تسبب في وفاة الفنان المصري سمير صبري، الذي توفي عن عمر ناهز 85 عامًا.

وأوضح موقع اليوم السابع، أن الفنان سمير صبري كان يٌعاني من مشكلة في الصمام "الميترالي"، وخلال منتصف شهر فبراير الماضي أجرى قسطرة في القلب، إلى أن توفى داخل أحد الفنادق بالقاهرة.

يٌشار إلى أن الفنان سمير صبري توفى في الذكرى الأولى لوفاة صديقه الفنان الكبير سمير غانم، الذي توفى في مثل هذا اليوم العام الماضي، حيث أحيا أبناء سمير غانم ذكرى وفاة والدهم، وهي الذكرى الأولى التي توافق اليوم 20 مايو.