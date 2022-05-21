أخبار اليمن : المؤتمر يحتفي بالعيد الوطني الـ32 للجمهورية اليمنية / مسبق

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المؤتمر نت - المؤتمر يحتفي بالعيد الوطني الـ32 للجمهورية اليمنية / مسبق
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دوت الخليج -
المؤتمر يحتفي بالعيد الوطني الـ32 للجمهورية اليمنية / مسبق
بحضور رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابو راس ، ونائبي رئيس المؤتمر الشيخ يحيى على الراعي، والدكتور قاسم لبوزة، والامين العام للمؤتمر الشعبي العام الاستاذ غازي أحمد على محسن، والامناء العامون المساعدون الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف، والشيخ جابر عبدالله غالب، والاستاذة فاطمة الخطري، واعضاء اللجنة العامة، واعضاء الامانة العامة، واعضاء الهيئات ( الوزارية- البرلمانية- الشوروية)، وعدد كبير من اعضاء اللجنة الدائمة، نظم المؤتمر الشعبي العام اليوم السبت 21 مايو 2022م، بالعاصمة صنعاء حفلا خطابيا وتكريميا بالعيد الوطني الثاني والثلاثين لقيام الجمهورية اليمنية واعادة تحقيق الوحدة اليمنية المباركة في 22 مايو 1990م .
وتضمن الحفل الذي حضره عضو المجلس السياسي الاعلى، محمد النعيمي ، عددا من الكلمات التي استعرضت مسيرة المنجزات التنموية والمكاسب الوطنية لمنجز الوحدة اليمنية على مختلف الاصعدة، واكدت في مجملها أن قيام الجمهورية اليمنية واعادة تحقيق الوحدة في 22 مايو 1990م مثل اهم واعظم منجز في تاريخ اليمن المعاصر.
( تفاصيل اوفى لاحقا..)
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سعد محمود
صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة