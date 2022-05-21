شاهد .. أبو هشيمة ليس الأول.. قصة زواج سري للفنانة ياسمين صبري من رجل متزوج.. والمفاجأة الصادمة كم لديها أبناء منه !! (تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر أبو هشيمة ليس الأول.. قصة زواج سري للفنانة ياسمين صبري من رجل متزوج.. والمفاجأة الصادمة كم لديها أبناء منه !! (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/21 الساعة 01:40 مساءً | (عمار النجار)

لا يعتبر رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة الرجل الأول في حياة الفنانة الشابة ياسمين صبري فهي تزوجت مرة واحدة فقط من أحد الأطباء المعروفين في محافظة الإسكندرية وهو أكبر منها سنًا وبفارق ملحوظ.

كما أن زوج ياسمين صبري كان متزوجًا من أخرى وقت زواجهما ولهذا السباب كانا متفقان على أن يكون زواجهما سرًا وقد انفصلا بعد فترة من الشائعات التي طالت علاقتهما بعد أن أعلنا زواجهما رسميًا خلال برنامجًا تلفزيونيا وأكدت ياسمين ذلك خلال لقائها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة.

وكشفت ياسمين أن اسم زوجها الأول وهو "محمد"، وأنه طبيب يهوى ممارسة الرياضة، كما أوضحت بأنها تعرفت إليه نتيجة عمل والدها الطبيب بالمستشفى نفسها، وأنه كان متزوجاً في الوقت ذاته ولديه أولاد، وأنه يكبرها بسنوات، كما كشفت أنها تزوجت منه قبل دخولها المجال الفني، ثم بعد ذلك بدأت خطواتها الفنية الأولى.

ياسمين صرحت آنذاك أنها وافقت على الارتباط به سراً، وسافرت إلى أمريكا، حيث تعيش والدتها، ثم عادت إلى مصر بعد ذلك وحدثت خلافات مع زوجها، وانفصلت عنه للمرة الأولى، ثم بدأت خطواتها الفنية وحققت النجاح، وعادت لزوجها بعد الصلح بينهما، ولكنها كانت تشكو دائماً من تعلقه بزوجته وأولاده.

وكانت عدد من الشائعات انتشرت خلال السنوات الماضية تفيد بأن ياسمين صبري أم لطفلة تعيش مع طليقها خارج مصر، لكن ياسمين نفت الأمر بشكل قاطع، مشددةً على أنها انفصلت عن زوجها الأول من دون أن يسفر زواجهما عن أبناء.

وتزوجت ياسمين من أبوهشيمة في 17 إبريل 2020، قبل أن يتم الطلاق بينهما، في الايام الأخيرة الماضية.