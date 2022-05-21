شاهد .. ليس محمد رمضان ولا عادل إمام ولا سمير غانم.. سألوا سوسن بدر عن الممثل ’’نمبر ون‘‘ فصدمت الكل بإجابتها ! من أختارت ؟

انت الان تتابع خبر ليس محمد رمضان ولا عادل إمام ولا سمير غانم.. سألوا سوسن بدر عن الممثل ’’نمبر ون‘‘ فصدمت الكل بإجابتها ! من أختارت ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/21 الساعة 12:40 مساءً | (عمار النجار)

أحتفل زعيم الكوميديا عادل إمام، بعيد ميلاده يوم 17 مايو، حيث ولد الزعيم بقرية شها مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية انتقل الى حي السيدة زينب وهو صغير حيث كان والده موظفًا بأحد المصانع الحكومية حصل على بكالوريوس الزراعة فى جامعة القاهرة.

وقدم الزعيم 8 مسلسلات خلال التسع سنوات الأخيرة وكانت البداية بمسلسل "فرقة ناجى عطا الله" عام 2012 واستمر بعدها فى التواجد بشكل سنوى، حيث ظهر فى رمضان 2013 بمسلسل "العراف"، و"صاحب السعادة" عام 2014، و"أستاذ ورئيس قسم" عام 2015، و"مأمون وشركاه" عام 2016، و"عفاريت عدلى علام" عام 2017، وأخيراً "عوالم خفية" عام 2018، وأخيراً "فلانتينو" عام 2020

ويرى كثيرون أن عادل إمام هو الممثل "نمبر ون"، بإنجازاته وشعبيته الجارفة ونجاحه الطاغي سواءاً في الأفلام أو المسرحيات أو حتى المسلسلات، غير أن الفنان محمد رمضان عادة ما يحاول إلصاق هذا اللقب به.

وفي حوار سابق لها تطرقت الممثلة المصرية ​سوسن بدر​ للقب نمبر ون خاصة بعد مشاركتها الفنان رمضان أحد أعماله الفنية.

ورفضت بدر، خلال لقائها ببرنامج “حبر سري” الذي تُقدمه الإعلامية أسما إبراهيم، إعطاء رمضان لقب “نمبر وان” وقالت: “فيه ألف فنان ممكن نطلق عليهم نمبر واحد.. الرقم ده مش حكر على حد، لكن محمد رمضان بالتأكيد ممثل موهوب وحضوره جميل”.

وأضافت أنها قد تنبأت بمستقبل فني ناجح لرمضان بغض النظر عن لقب نمبر وان.