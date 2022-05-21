شاهد .. دور بهجة الأباصيري في مدرسة المشاغبين لم يكن مكتوباً لعادل إمام ولكن لسعيد صالح.. ستنصدم بعد معرفتك لماذا رفضه الأخير !

انت الان تتابع خبر دور بهجة الأباصيري في مدرسة المشاغبين لم يكن مكتوباً لعادل إمام ولكن لسعيد صالح.. ستنصدم بعد معرفتك لماذا رفضه الأخير ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/21 الساعة 11:40 صباحاً | (عمار النجار)

منذ أن أطل الفنان سعيد صالح على الجمهور في سبعينات القرن الماضي دخل قلوبهم، وحقق جماهيرية عريضة، وأصبح واحد من أهم نجوم الكوميديا، رغم أنه لم يقدم أدوار البطولة واكتفى بالدور الثاني لسنوات عديدة، وكون ثنائي ناجح مع الفنان عادل إمام في حين أن بعض النقاد رأوا أن عمله معه أضر به.

الفنان الراحل سعيد صالح من مواليد محافظة المنوفية عام 1938، وتخرج من كلية الآداب جامعة القاهرة، وكان من أولى مسرحياته هالو شلبي، وشارك في مسارح الجامعات.

قال عنه النقاد إنه صاحب الموهبة الكبيرة وكان يجب أن يكون له مكانة أكبر بكثير، ولكنه ظلم نفسه ولم يأخذ حقه.

وكانت انطلاقته الحقيقية من خلال مسرحية ‹مدرسة المشاغبين›، والتي عرضت لمدة 6 سنوات في عدد من الدول العربية، وكان معه رفيق دربه الفنان عادل إمام، وشارك بعد ذلك في مسرحية ‹العيال كبرت›، بينما رفض الزعيم أن يشارك فيها.

قدّم مجموعة من المسلسلات التليفزيونية، منها «أوان الورد، والسقوط في بئر سبع، وهارب من الأيام، وأحلام مؤجلة، و9 جامعة الدول›.

رفض أن يقوم بدور بهجت الاباصيري في مسرحية ‹مدرسة المشاغبين›، وقدمه الفنان عادل إمام وقد سعيد دور مرسي الزناتي.

وكان الدور الرئيسى اللى هو دور الزعيم بهجت الاباصيرى كان مكتوب مخصوص لسعيد صالح ... لكن سعيد صالح لما قرا المسرحيه قال ان الدور ده يليق على عادل امام .