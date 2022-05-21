شاهد .. نجمة مسلسل العشق الممنوع هازال كايا تفجر الأنترنت بفستان فاضح و ظهور صدرها للعلن !

انت الان تتابع خبر نجمة مسلسل العشق الممنوع هازال كايا تفجر الأنترنت بفستان فاضح و ظهور صدرها للعلن ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/21 الساعة 10:40 صباحاً | (عمار النجار)

نشرت إحدى الصفحات التركية صورةً للنجمة التركية هازال_كايا ظهرت من كواليس إحدى مسلسلاتها، ترتدي فستانًا مكشوفًا من الأعلى، ليظهر صدرها بشكل واضح، ما عرضها لهجوم من المتشددين دينيًا الذين يشكلون ٤٠٪ من مجمل الشعب التركي.

هازال التي تُشتهر بدور (نهال) في الشرق العربي وببرائتها ويومًا لم تقدم مشهدًا جريئًا مبالغًا به، تعرضت للشتائم والإهانات بسبب هذه الصورة.

بطلة (العشق الممنوع) لم ترد بعد على كل ما وُجه إليها من تحقير وتعرض لاسمها وشرفها.