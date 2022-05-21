شاهد .. مأذون شرعي يزوج شاب ووالده على فتاة في نفس الوقت.. وما حدث في ليلة الدخلة لا يخطر على بال !

انت الان تتابع خبر مأذون شرعي يزوج شاب ووالده على فتاة في نفس الوقت.. وما حدث في ليلة الدخلة لا يخطر على بال ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/21 الساعة 10:10 صباحاً | (عمار النجار)

قضت محكمة مصرية بحبس مأذون شرعي، سنة لقيامه بتزويج فتاة لشاب ووالده في نفس الوقت.



وحسب " أخبار اليوم" تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغًا من فتاة، تتهم فيه مأذون شرعي، ووالد طليقها، وذلك لقيامهما بتزوير وثيقة عقد زواج رسمي لها دون علمها.



وقالت "بدأت معرفتي بالمأذون الشرعي حينما تقدم لي شاب لخطبتي وبعد تحديد موعد الزفاف توجهنا لمأذون المنطقة لإتمام عقد القران وعلى إثره قام والد خطيبي بالتوقيع على إيصالات أمانة لضمان سير الحياة الزوجية وذلك لعدم بلوغي أنا وخطيبي سن الزواج القانوني.

وتابعت، توجهت للمأذون في المنقطة للحصول على وثيقة عقد الزواج حيث تبين أن الزواج لم يكن رسميًا- حسب قولها، وأنه قد تم عقد قرانهم عرفيًا في هذا التوقيت، موضحة أنها أنجبت من زوجها السابق طفلة ولم يتم إثباتها في قيد المواليد حتى الآن لعدم وجود وثيقة زواج وعدم بلوغ زوجها السن القانوني.

وأشارت إلى أن مأذون المنطقة اقترح أن يتم عقد القران على والد زوجها لكي يتم إثبات الطفلة حديثة الولادة باسمه وعقب ذلك يتم الطلاق وتم عقد وثيقة. مشيرة إلى أن المأذون هو الذي أعطاها الشهادة من أجل قيد ابنتي في سجلات المواليد.