شاهد .. على طريقة رهف القنون .. شابة سعودية جديدة تهرب الى ألمانيا وتكشف ما كان يفعله بها والدها يومياً !! (تفاصيل صادمة)

انت الان تتابع خبر على طريقة رهف القنون .. شابة سعودية جديدة تهرب الى ألمانيا وتكشف ما كان يفعله بها والدها يومياً !! (تفاصيل صادمة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/21 الساعة 09:40 صباحاً | (عمار النجار)

أعلنت الشابة السعودية وسام مونس السويلمي الهروب من السعودية واللجوء إلى ألمانيا بسبب تحرش والدها بها على طريقة رهف القنون .

وقالت في فيديو نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي : “العنصرية، الجوع، في بدايات اللجوء، نظرة الألمان الدونية للأجانب. هذا غير العرب، العرب في ألمانيا موضوع ثاني. أذكر جلست في مخيم فيه كل اللاجئين من إفريقيا وسوريا. أذكر ما جا يوم ما كنت منهارة فيه من البكاء من نظراتهم ليا. خاصة إذا عرفوا إني سعودية، صارتلي مضايقات كثير بالمخيم، وتحرشات كثير، انكسرت أكثر. بس بعد إيش؟ بعد ما خلاص يتحرش فيني؟ كلهم من العرب طبعا. انكسرت أكثر وعرفت أنه الدنيا خلاص ما فيها خير. وما وصلت مرحلة الانتحار من فراغ. مرت علي أيام كنت أبكي من خذلان أهل، خذلان مدرسة، من خذلاني هنا في ألمانيا. راح مونس، جا أشباه مونس. صدقوني ما وصلت مرحلة الانتحار من فراغ”.





وأضافت أنها تحاول الهروب إلى ألمانيا، كما أكدت أنه تم نقلها إلى المستشفى عدة مرات، بسبب الاعتداءات المتكررة من والدها .