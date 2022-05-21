شاهد .. كارثة كبيرة مُرتقبة.. هذا ما سيحدث في الأردن خلال الأيام القادمة والذي صدم كل الأردنيين !!

انت الان تتابع خبر كارثة كبيرة مُرتقبة.. هذا ما سيحدث في الأردن خلال الأيام القادمة والذي صدم كل الأردنيين !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/21 الساعة 08:40 صباحاً | (عمار النجار)

توقع موقع طقس العرب أن يتأثر الأردن إلى جانب 8 دول عربية بموجة غبار يمكن وصفها بالاقليمية منتصف الأسبوع المقبل.

وقال الموقع إن:" الموجة التي ستبدأ من الأردن ستشمل كل من: سوريا، والعراق، والسعودية، والكويت، والبحرين، وقطر، والإمارات، وقد تتعمق بشكل اضافي لتؤثر على سلطنة عُمان.

وأضاف أن هذه الموجة ستنتج عن تأثر منطقة الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط ومنطقة بلاد الشام اعتباراً من الأحد بكتلة هوائية ذات درجات حرارة أقل، ستدفع مع ساعات المساء برياح شمالية إلى شمالية غربية نشطة إلى قوية السرعة، تنطلق من شرق الأردن وسوريا والعراق، تثير الغبار هناك وتعمل على تشكل العواصف الرملية، لتنتقل سريعاً نحو الكويت والسعودية، لتشمل الأجزاء الشرقية والوسطى منها، على أن تمتد لاصقاً لقطر والبحرين ودولة الإمارات وربما سلطنة عُمان.