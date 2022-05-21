شاهد .. النجمة شيري عادل طلبت من معزّ مسعود ما طلبته ياسمين صبري من أبو هشيمة فطلّقها دون تردّد !! (تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر النجمة شيري عادل طلبت من معزّ مسعود ما طلبته ياسمين صبري من أبو هشيمة فطلّقها دون تردّد !! (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/21 الساعة 08:10 صباحاً | (عمار النجار)

درس الداعية المثير للجدل معز مسعود العلوم الشرعية الإسلامية على أيدي علماء كبار وفي بدايات انطلاقه نحو الشهرة كان قد قدم برنامجين باللغة الإنجليزية أولاً هما: الأمثال في القرآن ، ودرج إلى الفردوس ، على قناة اقرأ الفضائية بين عامي 2002 و2006.

لكن الأمر اللافت في سيرة "مسعود" كلها هو قصص زواجه وانفصاله من الفنانات سيما الفنانة الحسناء شيري عادل.

وفي حقيقة الأمر وبشكل مأساوي لم يستمر زواج مسعود من شيري عادل أكثر من عام واحد حيث انتهى في 2019م، بعد أن تم في 2018.

وعن سبب حدوثه تبين من الداعية معز مسعود أن السبب يعود إلى رغبة الأخير في إبعادها عن الأعمال الفنية التي يصفها بكونها "تخدش الحياء" فيما واصلت هي مطالباتها في العمل بكلّ جرأة.

جدير بالذكر أن هذا السبب هو ذات سبب الطلاق بين الفنانة المصرية الحسناء ياسمين صبري وزوجها رجل الأعمال المصري أبو هشيمة بعد إصرارها على مواصلة العمل في المجال الفني ورفضه وفقاً لما يطرحه التداول الإعلامي.