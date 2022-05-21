شاهد .. فضيحة مدوية… الملياردير إيلون ماسك يتحرش بامرأة علناً ويخلع ملابسه أمامها .. وهكذا كانت النهاية !

انت الان تتابع خبر فضيحة مدوية… الملياردير إيلون ماسك يتحرش بامرأة علناً ويخلع ملابسه أمامها .. وهكذا كانت النهاية ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/21 الساعة 07:40 صباحاً | (عمار النجار)

فضيحة مدوية من العيار الثقيل فجرتها امرأة اتهمت فيها إيلون ماسك أنه تحرش بها أثناء لقائهما على إحدى الرحلات الفضائية التي أقيمت



وكشفت المرأة فضيحة لا تصدق عن قيام إيلون ماسك بخلع ملابسه أمها والتحرش بها دون أي اعتبار لها حيث قال متوجهاً لها:

“لقد خلع ملابسه الداخلية أمامي ثم قال هل تريدين أن اشتري لك حصان؟”





هذا الكلام أثار الجدل بشكل كبير خاصة بعد أن قام إيلون بالتزجه لشراء منصة تويتر ثم تراجع عنها بحجة أن معظم الحسابات عليها وهمية فاكتشف الجمهور أنه يخفي شخصية وهمية أخرى.



يبدو أنّ الأمور لم تعد هادئة على الإطلاق بين كلٍ من القطبين العالميين بيل غيتس وإيلون ماسك، خصوصًا بعد كلّ ما حصل من شوشرةٍ كبيرة على صعيد تويتر.



في التفاصيل، قال الملياردير الأميركي بيل غيتس، الأربعاء، إنه من غير الواضح ما إذا كانت عملية استحواذ منافسه إيلون ماسك على “تويتر”، من خلال صفقة تبلغ 44 مليار دولار، ستؤدي إلى تغيير إيجابي، قائلًا إن ذلك قد يؤدي في الواقع إلى تفاقم مشاكل التطبيق عندما يتعلق الأمر بالمعلومات المضللة.

غيتس، الذي عانى مؤخرًا من وابل من الاستهزاء من ماسك على “تويتر” بعد أن تم الكشف عن أنه يقوم ببيع أسهم “تسلا”، وضع ثقله في الصفقة خلال قمة مجلس الرؤساء التنفيذيين التي تستضيفه صحيفة “وول ستريت جورنال” W