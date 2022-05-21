شاهد .. سألوا النجم مصطفى شعبان عن سر عدم زواجه إلى اليوم برغم تجاوزه سن الخمسين فصدم الكل وكشف عن السر المخفي !!

انت الان تتابع خبر سألوا النجم مصطفى شعبان عن سر عدم زواجه إلى اليوم برغم تجاوزه سن الخمسين فصدم الكل وكشف عن السر المخفي !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/21 الساعة 07:10 صباحاً | (عمار النجار)

احتفل الخميس، الفنان مصطفى شعبان، بعيد ميلاده الـ52، والمولود في 19 مايو عام 1970، والذي استطاع خلال السنوات السابقة تقديم العديد من الأعمال الفنية المتنوعة ما بين السينما والتليفزيون.

ونرصد خلال التقرير التالي، أبرز المعلومات في حياة الفنان الكوميدي وصاحب أدوار الأكشن مصطفى شعبان والتي تتمثل فيما يلي:

- ولد في 19 مايو عام 1970 ويبلغ من العمر 52 عامًا.

- تخرج من كلية الإعلام قسم العلاقات العامة والإعلان جامعة القاهرة.

- بدأ الفنان مصطفى شعبان مشواره الفني بالعمل كمخرج بالمسرح الجامعي، من خلال عرض مسرحية له ضمن مهرجان الفنون المسرحية بفرنسا، حتى قرر إخراج مسرحية أخرى، وحصل بدورها على جائزة أفضل مخرج في مسابقة الجامعات.

- شارك بأول تجربة تمثيلية من خلال مسرحية "بالعربي الفصيح" بطولة الفنان محمد صبحي عام 1992.

- ظهر مصطفى شعبان لأول مرة عبر شاشة السينما بدوره الصغير والذى لا يتعدى 8 مشاهد بفيلم "رومانتيكا" عام 1996 للمخرج زكي فطين عبد الوهاب وبعده فيلم القبطان عام 1997.

- قدم العديد من الأعمال الفنية المتميزة من بينها "مافيا، فتح عينيك، عائلة الحاج متولي، الزوجة الرابعة، دكتور أمراض نسا ومسلسل دايما عامر 2022".

- تنوعت أعماله الفنية والتي شملت العديد من القوالب الفنية ما بين "الرومانسية، مثل "كود 36، أحلام عمرنا والوتر".

- شارك بتقديم العديد من الأفلام والتي حملت قالب الأكشن، فكانت أدواره بفيلم مافيا بطولة أحمد السقا، منى زكي ومصطفى شعبان، ومسلسل ملوك الجدعنة والذي عرض بالسباق الرمضاني 2021 بطولة الراحلة دلال عبد العزيز، عمرو سعد ورانيا يوسف.

- قدم مصطفى شعبان العديد من الأدوار الكوميدية، من بينها مسلسل “مزاج الخير” بطولة الفنانة سميحة أيوب والفنان الراحل حسين الإمام، فيلم “خلي الدماغ صاحي” ومسلسل “دايما عامر” والذي عرض بالسباق الرمضاني الماضي 2022.

- ظهرت موهبة الفنان مصطفى شعبان الفنية وقدراته التمثيلية، من خلال العديد من الأدوار من بينها، مسلسل “أيوب" والذى عرض بالسباق الرمضاني 2018 بطولة مصطفى شعبان، آيتن عامر، هنا الزاهد، محمد على رزق، محمد دياب والفنان الراحل زكي فطين عبد الوهاب"، ومسلسل العار بطولة الفنانة عفاف شعيب والفنان الراحل حسن حسنى، شريف سلامة، أحمد رزق والفنانة التونسية درة.

- أكد مصطفى شعبان ، أنه لم يندم على أي عمل أو مسلسل قدمه خلال مسيرته الفنية، قائلًا: "الندم مش في حساباتي وأنا مزعلتش أبدا على عمل فنى عملته، ولكن ممكن أكون اتضايقت من حاجات، بسبب أني كنت عايزها تبقى أحلى".

الفنان مصطفى شعبان

- عبر عن أمنيته بتقديم الشخصية التاريخية شمس التبريزى.

- أكد على أنه كان من الممكن تنفيذ فلميه "النعامة والطاووس، وخلى الدماغ صاحي" بشكل أفضل مما تم تنفيذه به.

- كشف في تصريحات له عن شائعة عدم حضوره جنازة الفنان الراحل حسن حسنى والذي وصفه بأيقونة النجاح ومصدر الطاقة الإيجابية، إلا أنه تغيب عن الحضور لارتباطه بتصوير عمل فني خارج مصر.

- كشف الفنان مصطفى شعبان ، سبب عدم تقديمه الجزء الثاني من مسلسل “ملوك الجدعنة” بطولة الفنان عمرو سعد ، بسبب توافقه مع الفنان عمرو سعد، بكون المعالجة التي قدمت للجزء الثاني من العمل الدرامي لم تكن كفيلة بمنحهم الحماس الكافي، وأنه من الممكن تقديمه شرط عرض معالجة وفكرة أخرى.

- أشار إلى حزنه العميق، من تصريحات الفنانة منى زكى، حول فيلم "أحلام عمرنا" والتي وصفته بأنه أسوأ فيلم قدمته، قائلاً: “أنا زعلان، لكن لم أعاتبها، فلا يوجد بيني وبين منى أي خلاف ولو حدث سيكون خلافاً فنياً”.

- كشف عن عودته للسينما بعد غياب من خلال فيلم جديد بالتعاون مع المخرج مجدي الهواري، بعنوان "اللي سرق حاجة يرجعها" من خلال بطولة نسائية مفاجأة وستكون أجنبية.

- عبر عن سعادته بانطلاقته الحقيقية من خلال مسلسل "عائلة الحاج متولى" بطولة الفنان الراحل نور الشريف، ماجدة زكى، سمية الخشاب والفنانة غادة عبد الرازق ومسلسل العميل 1001 بطولة الفنانة خيرية أحمد ونيللى كريم والفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة.

- قدم برنامج بعنوان "واحد ضد 100".

- اشتهر مصطفى شعبان بالعديد من العبارات التي لا تنسى في مجمل أعماله، ومن بينها "محدش بينجرح أوى إلا لما يحب أوى، حبيبي يا ربنا، إذا كان كدة ماشى، كله بما يرضى الله، يتوب علينا ربنا، توبنا إلى الله".

- كشف مصطفى شعبان ، سر بكائه على رحيل الفنانة دلال عبد العزيز، قائلًا: "الفنانة دلال عبد العزيز كانت أمًا لديها ملكة الاحتواء ومد الأخرين بالطاقة، وخلال تصوير الجزء الأول من مسلسل ملوك الجدعنة، قالتلي ليه يا مصطفى أنا اكتشفتك، ومكنتش اعرف إنك كدا، بالإضافة لأنه كل مدة طويلة لما نقابل حد يؤثر فينا ونشوف جمال قلبه وروحه، أكيد هي في مكان أفضل دلوقتي وسابتلنا دلوقتى إرث فنى كبير جدًا".

- كشف مصطفى شعبان أنه لا يفكر في الزواج مرة أخرى، ولكنه إذا وجد الفتاة التي يرغبها ويحبها أن تكون زوجته فسوف يتزوج، قائلًا: "لأن الجواز رزق".

- أقرب شخصية جسدها لشخصيته الحقيقية دوره في فيلم "أحلام عمرنا" بطولة الفنانة منى زكي ورامز جلال، والسبب أن شخصيته هادئة بشكل كبير.