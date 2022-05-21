شاهد .. أسرار مثيرة.. حسن يوسف طلّق شمس البارودي وترجّى هذه الفنانة الشهيرة للقبول بالزواج منه فصدمته بردها.. لن تصدق من هي !!

انت الان تتابع خبر أسرار مثيرة.. حسن يوسف طلّق شمس البارودي وترجّى هذه الفنانة الشهيرة للقبول بالزواج منه فصدمته بردها.. لن تصدق من هي !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/21 الساعة 06:40 صباحاً | (عمار النجار)

في سبعينيات القرن الماضي، طلب الممثل حسن يوسف من بعض أصدقائه التدخل لإقناع زوجته السابقة لبلبة بالعودة إليه واستئناف حياتهما الزوجية من جديد، بحسب ما نشرته أخبار اليوم في أبريل 1972.

محاولات حسن يوسف لإقناع لبلبة بالعودة إليه بدأت قبل أن يمضي على زواجه من شمس البارودي أسبوعين ورفضت لبلبة كل الوساطات التي بدأها الملحن محمد ضياء الدين.

حينها قالت لبلبة لأصدقائها وأصدقاء زوجها السابق الذين تدخلوا في محاولة لعقد الصلح بينهما: لا أعتقد على الإطلاق في موقف يسمح لي بالعودة إلى حسن يوسف.

وزادت مساعي الأصدقاء في الصلح بينهما في الأيام الأخيرة بعد أن طلق حسن يوسف زوجته الثانية شمس البارودي وقال حسن لأصدقائه: المهم أن تقتنع أيضا والدة لبلبة لاستئناف حياتنا الزوجية.

إلا أن والدة لبلبة ردت: أنا على الحياد تماما ولن أتدخل في مثل هذا الموضوع فهذه حياة ابنتي الخاصة ومن حقها اتخاذ قرارها.

في هذا التوقيت، كانت آخر أخبار حسن يوسف ولبلبة محاولة جمعهما في عمل مسرحي واحد سبق أن قدماه قبل انفصالهما واعتذرت لبلبة عن الاشتراك في المسرحية بحجة أنها مشغولة في العمل بالسينما وأن المسرح يحتاج إلى تفرغ تام واقترحت الفرقة تأجيل إعادة المسرحية حتى تنتهي من العمل في السينما ولكنها اعتذرت مرة أخرى.