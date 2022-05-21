شاهد .. صدمة كبرى.. مسنة ترفع قضية طلاق على زوجها لخيانته لها مع فتاة مراهقة .. لن تصدق كيف كانت النهاية !

انت الان تتابع خبر صدمة كبرى.. مسنة ترفع قضية طلاق على زوجها لخيانته لها مع فتاة مراهقة .. لن تصدق كيف كانت النهاية ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/21 الساعة 06:10 صباحاً | (عمار النجار)

أقامت سيدة ستينية دعوى طلاق للضرر ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، ادعت خشيتها علي نفسها بسبب عنف زوجها وملاحقته لها وتهديدها بالتخلص منها بعد طلبها حقوقها الشرعية في أمواله بعد خيانةه لها مع فتاة تبلغ 19 عاماً، مؤكدة أنه يخطط للزواج بعد أن أصبحنا أجداد لـ 7 أطفال، وذهب وسجل أمواله باسم أهله ليحرمني وأولادي من حقوقي الشرعية.



وقالت الزوجة فى دعواها أمام محكمة الأسرة: "رفضت إتمام إجراءات الطلاق، رغم اكتشافي خيانةه لي، وتعدى علي بالضرب المبرح عندما رفض ترك شقتي التي عشت بها خلال سنوات طويلة مدة زواجنا التي دامت لـ 38 سنة زواج، وطالبني بالتنازل عن منقولاتي ومصوغاتي رغم وقوفي بجواره بالعمل معه وتحمل المسؤولية أثناء غيابه ومرضه، ليتخلى عني ويغدر بي".



وأضافت: "أصابني بكسور وجروح خطيرة ومكثت بين الحياة والموت بالمستشفى لم يسأل عني، لأقضي الشهور الماضية في عذاب وأنا أبحث عن حقوقي، بعد اعتراضي على خيانةه، وإصراره على إهانتي، لأعيش في جحيم بعد أن دمر حياتي وحلمي بالاستقرار، ورفض تطليقي وديا، وحاول الانتقام مني، ولاحقني بالسب والقذف".