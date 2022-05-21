شاهد .. مدرس يقيم علاقة غير شرعية مع فتاة حسناء.. لكن لن تصدق كيف كانت النهاية بعد أن تم كشفهم !!

انت الان تتابع خبر مدرس يقيم علاقة غير شرعية مع فتاة حسناء.. لكن لن تصدق كيف كانت النهاية بعد أن تم كشفهم !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/21 الساعة 05:40 صباحاً | (عمار النجار)

كشفت الجهات الأمنية تفاصيل مصرع مدرس بـ22 طلقة بمنطقة الضبعة بمحافظة مطروح، مؤكدة أن المتهمين أطلقوا الرصاص على المجني عليه بعد معلومات وردت إليهم بعلاقته غير شرعية مع إحدى الفتيات في قريته.



وكان بلاغ وصل إلى شرطة الضبعة في نهاية شهر أبريل الماضي بمقتل مدرس بدائرة القسم، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين إصابة المدرس بـ 22 طلقة نارية في جسده، أثناء تواجده داخل محل تجاري ملك أحد أقاربه.



تم تشكيل فريق بحث، والتحفظ على الكاميرات الموجودة في مكان الحادث، وتمكنت فريق البحث من ضبط السيارة المستخدمة في الحادث وتحديد مرتكبي الواقعة.



أكدت التحريات أن أحد المتهمين له معلومات جنائية وسبق اتهامه في قضايا قتل وسرقات وحيازة أسلحة نارية، وأن المتهمين أقدموا على ارتكاب الواقعة بعد شكهم بوجود علاقة غير شرعية مع فتاة مقيمة في القرية.



ذكرت التحريات أن أحد الأشخاص أصيب بطلقة نارية خطأ أثناء تنفيذ المتهمين جريمتهم، تم نقله إلى المستشفى العلمين النموذجي، تم تحرير محضر وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات في الحادث.

