شاهد .. صدمة تقلب الوسط الفني رأساً علىى عقب.. العثور على فنانة شهيرة مشنوقة في سقف غرفتها !! من تكون ؟

انت الان تتابع خبر صدمة تقلب الوسط الفني رأساً علىى عقب.. العثور على فنانة شهيرة مشنوقة في سقف غرفتها !! من تكون ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/21 الساعة 04:10 صباحاً | (عمار النجار)

عثرت الشرطة الهندية على الفنانة الهندية الشهير التي تدعى ساهانا، في منزل الزوجية الخاص بها في مدينة كوزهيكود الهندية بعد تعرضها للتعنيف على يد زوجها .



ووفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ميل"، البريطانية، فإن الشرطة الهندية عثرت على جثة الفنانة الهندية معلقة في حبل يتدلى من مروحة في السقف داخل منزلها .



اتهمت عائلة " ساهانا" زوج الفنانة أنه قام بتعنيفها قبل ان يقوم بقتلها و شنقها بحبل و ربطها في مروحة إحدى الغرف، و أشارت تحريات الشرطة إلى أن الفنانة بالفعل يبدو على جسدها أثار للتعنيف قبل الوفاة .



وأشارت تحريات الشرطة إلى أن الزوجين وقع بينهما شجار قبل الحادث بأيام، و قال أحد الجيران أنه سمع صوت زوج الفنانة الذي يدعى "سجاد"، و الذي تزوجها منذ عام و نصف.



جدير بالذكر أن الشرطة الهندية افادت بأن التحريات مازالت مستمرة و استدعت الشهود و الجيران و زوج القتيلة لاستجوابهم، و لم تذكر حتى الآن ما السبب أو الدافع وراء مقتل الفنانة .