شاهد .. أتتذكرون الطفل ’’شريف‘‘ في مسرحية اتفرج مشفش حاجة.. لن تصدق كيف أصبح اليوم والمفاجأة الصادمة في مهنته الجديدة ! (صورة)

انت الان تتابع خبر أتتذكرون الطفل ’’شريف‘‘ في مسرحية اتفرج مشفش حاجة.. لن تصدق كيف أصبح اليوم والمفاجأة الصادمة في مهنته الجديدة ! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/21 الساعة 02:40 صباحاً | (عمار النجار)

احتفل الفنان المعتزل أحمد عبد الله نصر في 27 من يناير الماضي بعيد ميلاده الخمسين، ونال شهرته من خلال مشاركته في بعض الأعمال، منها مسرحية اتفرج ماشفش حاجة حيث جسد دور شريف نجل المقدم أحمد عبد السلام.

ولد أحمد عبد الله نصر في 27 يناير 1972، ودرس مراحل التعليم الأساسي بمدرسة الفرير الفرنسية، بحي الظاهر بالقاهرة.

- والتحق بعد ذلك بكلية الهندسة قسم مدني جامعة القاهرة، وتخرج فيها عام 1994.

- بدأ حياته العملية بشركة فرنسية لتجهيز مصانع الأدوية، ثم مهندسا استشاريا بأحد المكاتب الاستشارية المصرية، ثم استقل بالعمل عام 1999 للعمل الهندسي الخاص بشركة مقاولات يمتلكها متخصصة في مجال الإنشاءات.

- كان يمارس رياضة السباحة وكرة الماء بالنادي الأهلي، وتوقف مع دخوله الجامعة.

ابتعد أحمد عن مجال التمثيل مبكرا بقرار من والده وهو في بعمر 13 للاهتمام بالدراسة، حيث كان مهتما أكثر بالمسرح.

قدم أعمالا فنية في طفولته نالت شهرة كبيرة، مثل دوره مع العملاق فؤاد المهندس بمسرحية (إنها حقا عائلة محترمة)، ومع الفنان الكبير عادل إمام بمسرحية (اتفرج مشافش حاجة).

اشتهر بدوره المميز بفيلم (على باب الوزير) وشخصية الطفل مجدي، فعندما يغضب الشاب كمال (عادل امام) من أم مجدي (سميحة محمد) الذي يعمل كمعلم لابنها حينما طلبت منه يساعدها في تقشير الكوسة.

- كان مسلسل (عصر الحب) مع القديرة سميحة أيوب هو نهاية ظهوره على الشاشة قبل قرار الاعتزال المبكر.

آخر ظهور لطفل اتفرج مشفش حاجة

التقى الفنان هاني رمزي، في وقت سابق مع المهندس أحمد عبدالله نصر الذي قدّم دور الطفل "شريف" ضمن أحداث مسرحية "اتفرج ماشفش حاجة" مع الزعيم عادل إمام والتي عُرضت لأول مرة عام 1976.

ونشر رمزي، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، صورة للطفل ضمن أحداث المسرحية، وصورة أخرى له معه بعدما أصبح كبيرا، وعلّق: "ده المهندس أحمد، الطفل اللي كان مع عادل إمام في (اتفرج ماشافش حاجة)، وكمان كان مع فؤاد المهندس في (إنها حقا عائلة محترمة)".

أضاف: "الطفل اللي لما شوفته وهو بيمثل زمان قلت لأبويا عايز أطلع ممثل زي الطفل ده، وكبرت جوايا الفكرة، وتمر السنين ويجي يسلم عليّا ويقولي أنا بقى يا سيدي السبب في إنك تكون فنان.. مبسوط إني قابلتك واتصورت معاك".

مسرحية "اتفرج ماشفش حاجة" بطولة عادل إمام وناهد جبر وعمر الحريري ونظيم شعراوي، تأليف ألفريد فرج وإخراج هاني مطاوع.